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MHP'li Kaya'dan Erdoğan'a 'gazilik' tepkisi: Atatürk bedelini cephede ödedi

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 07:51 | Son Güncelleme 47 dakika önce

MHP'nin, AK Parti'li Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili kanun teklifine, "yeşil ışık yakmak" olarak nitelendirilen "Değerlendiririz" yanıtının ardından partinin İstanbul Milletvekili Atila Kaya ilk tepkiyi gösterdi. Bu önerinin cephedeki askerlere "saygısızlık" olduğunu söyleyen MHP'li Kaya, "Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil" dedi.

MHP'li Kaya'dan Erdoğan'a 'gazilik' tepkisi: Atatürk bedelini cephede ödedi

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "gazilik unvanı verilmesi" teklifine Twitter hesabından tepki gösterdi, "Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlamış, gerekçesinde de MİT krizi, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonlarının birer "cephe" olduğunu iddia etmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu teklifi Meclis'e geldiğinde değerlendireceklerini söylemişti.

'Atatürk bedelini cephede ödedi, sarayda değil'

"Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifine Twitter hesabından tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, şunları yazdı:

"Ordumuzun savaştığı, şehitlerimizin can, gazilerimizin kan verdiği bir dönemde Erdoğan'a gazilik unvanının verilmesini teklif edebilmek o askerlere saygısızlıktır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!"

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MHP ak parti Recep Tayyip Erdoğan Metin Külünk Atila Kaya gazilik gazilik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Demek Mhp de aklı başında birileri halen var bazılarının gözleri dönmüş durumda. helal olsun ses çıkartabilmişsin. yarın öbür gün soruşturma da açılır.
körler sağırlar birbirini ağırlar metin külünk denen adam erdoğana tapıyor sanki. Her konuşmasında sanki fantastik bir kahraman yaratmaya çalışıyor. külünkoğlu sen önce git pastanelerini hizaya getir leş gibi onlari idare edemiyorsun.
Şeyh uçmaz mürit uçururmuş.
yanlış mı söylemiş hayır tabii ki. ne gaziliği? başarılı bir devlet adamı ödülü olabilir. gazi başka bir mertebe. cephede savaşıp dönmeyen gazi olamaz.
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