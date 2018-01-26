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MHP'li Kaya'dan 'Erdoğan'a gazilik unvanı' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 10 saat önce

MHP'nin, AK Parti'li Metin Külünk'ün Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesiyle ilgili kanun teklifine, "yeşil ışık yakmak" olarak nitelendirilen "Değerlendiririz" yanıtının ardından partinin İstanbul Milletvekili Atila Kaya ilk tepkiyi gösterdi. Bu önerinin cephedeki askerlere "saygısızlık" olduğunu söyleyen MHP'li Kaya, "Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil" dedi.

MHP'li Kaya'dan 'Erdoğan'a gazilik unvanı' tepkisi

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "gazilik unvanı verilmesi" teklifine Twitter hesabından tepki gösterdi, "Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlamış, gerekçesinde de MİT krizi, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonlarının birer "cephe" olduğunu iddia etmişti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu teklifi Meclis'e geldiğinde değerlendireceklerini söylemişti.

'ATATÜRK BEDELİNİ CEPHEDE ÖDEDİ, SARAYDA DEĞİL'

"Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin" teklifine Twitterhesabından tepki gösteren MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, şunları yazdı:

"Ordumuzun savaştığı, şehitlerimizin can, gazilerimizin kan verdiği bir dönemde Erdoğan'a gazilik unvanının verilmesini teklif edebilmek o askerlere saygısızlıktır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!"

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Anahtar Kelimeler:
MHP erdoğan ak parti Atila Kaya gazilik unvanı

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Okuyucu Yorumları 51 yorum
Adam doğruyu söylemiş,böyle bir teklif verenin tahmin ediyorum beyin damarları tıkalı ve yeterince oksijen alamıyor.
METİN KÜLÜNK BELKİ DE ASKERLİĞİNİ BEDELLİ OLARAK YAPTI...BU YÜZDEN GAZİLİK UNVANININ BİLE NE OLDUĞUNU BİLMİYOR...
@easlar Adam halen sarayda askerlik yapıyor. Hakkını yemeyelim. ::)
@easlar esaslar bilader sen bedelli olarak bile askerlik yapmamışsın anlaşılan artık annen generallere konuştumu ya da başka ne yaptıysa naptıysa sen hiç askerlik yapmamışsın gaziliğin tek şartı vardır onu daha anaokulu örencileri biliyor sen bilmiyon
İlginç demek ki MHP de 1-1 akıllı adam kalmış 1971 den beri verdiğim oylar adına kendisine teşekkür ederim. Ama bu yetmez, artık MHP ye oy vermeyeceğim. Zaten bu arkadaşı da tez elden disipline gönderir atarlar. Ben anladım bahcelinin kötü bir kaseti var, tayyibin elinde, öyle ki istifa bile edemiyor. Tayyip bir yerini sıkdıkça akla hayale gelmeyecek öneri hep bahceli'den geliyor. Ve Allah allah diyorsunuz. Bunda anlaşılmayan bir şey yok. Kurultay işine de Tayyip yargıyı ayarlayarak halediyor. Bilmem anlatabildim mi. Ey milletim
@06yldrm3660 pedofili ya da eşcinsel olabilir mi:D
@06yldrm3660 sonuna kadar size katılıyorum.elinize sağlık.
GAZİLİK ÜNVANINI ALACAK NE YAPTI .ASKERLE GİDİP CEPHELERDEMİ SAVAŞIYORDA GAZİ ÜNVANI ALACAK SİYASİLERİNHİÇ AMA HİÇ BİRİ BUNU HAKETMİYOR. MASA BAŞINDA OTURUP AHKAM KESMEYE BENZEMEZ.
Reis niye tebki gösteriyorsun ki ortağınız önce ortaklıktan vazgeçinsiz böyle destek olursanız şehit bile yaparlar merak buyurmayınız siz parti genel merkezi destekliyorsunuz ancak unuttuğunuz bir şey var taban MHP seçmeni son 2 yıllık parti programını tasvip etmiyoruz onaylamıyoruz inadına partimize sahip çıkıp bu zihniyetten partimizi temizleyip tekrar demokratik sisteme dönmek için çalışmaya and içiyoruz, Ne Mutlu Türküm Diye
ATATÜRK ZAMANINDA SAVAŞ CEPHEDEYDİ, ŞİMDİ İSE SOKAKTA, MECLİSTE VE DARBELER VS. ELBETTE BUNLARI BASTIRMAKTA KOLAY DEĞİLDİR. GAZİLİK VERİLMESİNDE SAKINCA YOKTUR.
Ne ödedi? saatine kurşun geldi uydurmacası mı?..
@mnozturk adam en azindan cephedeydi askerle beraberdi askerdi eski osmanli padisahlarrida sefere giderdi simdi erdogan degil.kim olursa olsun oturdigi yerden emirl vererek gazi olmasi.normal mi eger normalse siz normal degilsiniz
erdoğanmı gazi allahaşkına güldürmeyin beni
bir de soma var orda da birine tokat atmıştı
Gaziler canlarını ortaya koyup vatanı savunmuş cephede savaşmış kişilerdir. İki gün önce koruma ordusu ile sınıra gitti diye gazi diyecekseniz yuh olsun size .Hoş Allahın sıfatlarına sahip okduğunu söyleyecek kadar yalaka ve öpücüler olduktan sonra buda olur.Yazıklar olsun.ATATÜRk ile kıyaslamak bile zavallılık ATATÜRKÜ'ün tırnağı olamaz.
tayyib erdoğan hangi ülkeyle savaşa girmişde cephede yaralanmış ve gazi olmuş da bizim mi haberimiz yok... bunu yani gazilik ünvanını verenler tayyibe yalakalık dan başka bir şey değildir... yazıklar olsun bu kadarmı şahsiyetsiz onursuzsunuz...
Bence Erdoğan'ın başkomutan olarak bizzat cephede ve diğer onun parti kurmaylarıyla yakın akrabalarınında ordunun ön saflarına geçip bir an önce yüce şehitlik makamına erişmeleri gerek ki böylece vatana millete borçlarını ödesinler. Gelecekleri başka da bir mertebe kalmadı zaten.
güldürmeyin yahu. üniversiteye gitmeden lisans belgesi savaşa gitmeden kurşun yemeden gazilik ünvanı, sonraki adımı tahmin edebiliyormusunuz.
@ahmeddid Bir yer vardı beşiktaşla eminönü arasında
bence az kalır mareşal yapsınlar.mareşal paşa sultan vs vs vs vs
@aydinnilpolat saten sultan ki sarayda oturuyor
tarihi gerçekleri bilen Millet vekillerimizin mecliste sadece kukla gibi davranmamaları çok sevindirici, saygı duyuyorum vekilim.
Ben hendek operasyonlarinda yaralanip sakat kalmis biri olarak gazilik alamadim hala. ne diyeyim demek ki olmayi bilmiyorum. Ayrica bilal oğlan da gazilik unvanini hakediyo cocuk caguz gece gündüz kosturuyo ona da bir tane ayarlayin size zahmet
nasıl hak etmiş.1 saatliğine sinira gidip onca korumayla ve celik duvar arkasında bilgi alarakmi buna ancak korkaklık denir.ATATURK gibi olak için zeki,çevik,korkusuz ve tabi ahlaklı olmak gerekir,bakıyorumda sende bunlarin hep tersi çıkıyor.
MHP VE BAHÇELİ ORYANTAL DANSÖZDÜR ARTIKK...
Ne boş konuşuyorsunuz arkadaş...
gazilik cephede savaşana verilir. cepheye korumayla gidene değil. gerçi hoş cepheye gittiği de yok ! kim bu fikri öne sürdüyse kafasından şüphe ediyorum.
Ölmeden birde Şehitlik ünvanı verelide eksik kalmasın bari. Sayın Cumhurbaşkanım asla böyle bir talepte bulunmaz ya da böyle bir düşünceye sahip değildir. Dalkavuklardan biri bir taş atıyor kuyuya 550 akılklı çıkarsında görelim artık.
işiniz gücünüz yok memleketi nelerle meşgul erdiyorsunuz yalaka tayfa
yahu burada gaziliği tartışıyoz daha geçenlerede bunlar demedimi peygamberdeki eksik sıfatlar reisde var diye şimdi bu ay gazilik çıkar öbür ay şehitlik verirler seçim önceside peygamber değilde veli derler sonra seçim sonu peygamber ilan ederler aktrollerin aklı evvel il başkanlarını işi ne
varol dogrular soylenmeli
Aklın yolu bir doğru demiş . Oturduğun yerden operasyon yönetmek ile olmuyor bizzat katılsınlar çatışmalara.
biz de PC başında CS oynuyor, ölüyor, yaralanıyoruz...bize de gazilik verilsin!
@eedes ::::)))) bencede
Teyipe gazilik ünvanı verilirse cephedeki erlerimiz dahil her TSK mensubuna mareşallık ünvanı verilmelidir
OĞLU BİLE HAREKAT MERKEZİNDE HALADIR HALDIR ÇALIŞIYOR .SÜLALECEK GAZİ MAAŞI BAĞLANMALI AYDA 95 MİLYAR .
BAHÇELİ DEN GIK YOK DEĞİL Mİ BİR KOLTUK UĞRUNA
Bu ülkede böylesi aşağılık konuların gündeme gelmesi vatandaş olarak beni utandırıyor.Umarım Sn.Cumhurbaşkanı böyle bir olayın gündeminde olmadığını ve gazilik sadece MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'e ait olduğunu açıklayıp konuyu kapatacaktır.
mehapede akıl insanlar tükenmemiş daha.helal olsun
yahu toplum kabul etmedikten sonra isterse kendini mareşal ilan etsin ne fark eder görevi bitince unutulup gidecek ...
ülkeyi kurtardığı içinmi batırdığı içinmi
bu öneriyi veren zat tarihini bilmeyen zavallı size ülkeyi bitirdiğiniz için bir şey verilmeli elbette
bu adam hemen ihraç edilir. AKP yi eleştirmek MHP de disiplin suçu ve sonu ihraç...
yaz kızım der, yeni bir KHK yazdırır kendine gaziliği kapar, siz merak etmeyin
bende kendime maraşal ünvanı verdim türkiyenin tek maraşalı benim.
Bu gazilik ünvanını dile getirmek aymazlığın ta kendisi.Bu ülke 30 yıldır pkk terörü ile çarpışıyor.Şimdi suriyede pkk ile çarpışmak çokmu farklı.Yılarca pkk ile çarpışan yaralanmayan hangi asker gazi ünvanı aldı.Gazilik ünvanı bu kadar kolay alınamaz.
Çılkını çıkardılar artık...Yok artık ne gazisi arkadaş CUMA namazına bile 40 konvoy giden birine gazilik mi verilir...Onların din anlayışına göre MEHTİLİK verin rahatlasın...
Öneri MHP'den gelmedi. Bu teklif aslında stratejik tehlikelere de gebe. Operasyondaki askerin moralini de bozabilir. "Benim kanımla birileri yağcılıkta zirve yapıyor" diye düşünebilir. Bu konuyu kapatmak gerekir. AKP-MHP arasında belli ki koalisyon kurulmuş. Koalisyon Türkiyenin yabancı olmadığı bir hükümet şeklidir. Hiç koalisyona katılmamış olan ciddi bir partiniz de yoktur. Bahçeliye dövmenin bir haklı getrkçesi değil bu.
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