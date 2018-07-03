HABER

MHP'li Taşlıçay: Çocuk istismarının kökten çözümü için ne gerekiyorsa varız

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay çocuk istismarında bulunanlara ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" dedi.

Nursima KESKİN-Gökhan CEYLAN/ANKARA , (DHA)-MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay çocuk istismarında bulunanlara ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye'nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" dedi.
MHP'den Ankara milletvekili olarak seçilen Nevin Taşlıçay Meclis’te kaydını yaptırdı. Taşlıçay kayıt sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuk istismarına ilişkin 'idam mı hadım mı' diye sorulması üzerine Nevin Taşlıçay şöyle dedi:
"3 çocuk annesi bir kadın olarak bu konuda genel başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. MHP olarak sadece sorunu dillendiren değil çözüm noktasında da önerileri olan önce ülkem ve milletim anlayışının bir temsilcisi olarak bu konunun sıkı takipçisi olacağımdan şüpheniz olmasın. Bununla ilgili yasal düzenlemeler var zaten. Gerekli çalışmalar da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Belki idamın bile hafif kalacağını ifade etti genel başkanımız. Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye’nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taşlıçay'ın kayıt yaptırması
-Taşlıçay'ın açımklamaları
KJ:Haber:Nursima KESKİ - Kamera: Gökhan CEYLAN / ANKARA ,(DHA)
ÇEKİM NOTU: 'mhp taslıcay' koduyla geçildi

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
Hızlı tren yolu köyü ikiye böldüHızlı tren yolu köyü ikiye böldü
Çamur banyosuna yoğun ilgiÇamur banyosuna yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.