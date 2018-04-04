MHP’li Ümmet Akın çalışmalarını Didim’de sürdürdü

2019 yerel seçimlerinde MHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Didim’da ilçe teşkilatı ve esnafları ziyaret etti.
Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ümmet Akın, Didim’de esnafları ziyaretlerde bulundu. Akın’a MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, MHP’li Meclis üyeleri Salih Yarmacı, Nuh Ali Yılmaz ve Eda Yücel İlhan ile ilçe yöneticileri eşlik etti.
Esnafları tek tek ziyaret edip kendisini tanıtan Akın “Aydın’ın tüm ilçe ve köylerini ikinci kez hatta üçünce kez geziyoruz. Halkımızı dinliyoruz. Didim’e ikinci gelişim. Biz ziyaretlerimizde bilimsel verilerle çalışıyoruz. 2019’da hem Aydın’ı hem de Didim’i güzel arkadaşlarımızla yöneteceğiz. Aydın’da seçmenin % 80’i bu dönem 2019’da siyasi parti gözetmeden Aydın’ı geliştirebilecek, ekonomiyi değiştirecek aday istediklerini söylüyorlar. Bizde bu göre projelerimizi hazırlıyoruz.”dedi. Akın Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ile Kurtuluş caddesi esnaflarıyla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Kahvehane ziyaretlerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum