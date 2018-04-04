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MHP’li Ümmet Akın çalışmalarını Didim’de sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

2019 yerel seçimlerinde MHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Didim’da ilçe teşkilatı ve esnafları ziyaret etti.Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ümmet Akın, Didim’de esnafları ziyaretlerde bulundu.

MHP’li Ümmet Akın çalışmalarını Didim’de sürdürdü

2019 yerel seçimlerinde MHP’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Didim’da ilçe teşkilatı ve esnafları ziyaret etti.
Germencik Belediye Başkanı ve MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ümmet Akın, Didim’de esnafları ziyaretlerde bulundu. Akın’a MHP Didim İlçe Başkanı Ramazan Aşkar, MHP’li Meclis üyeleri Salih Yarmacı, Nuh Ali Yılmaz ve Eda Yücel İlhan ile ilçe yöneticileri eşlik etti.
Esnafları tek tek ziyaret edip kendisini tanıtan Akın “Aydın’ın tüm ilçe ve köylerini ikinci kez hatta üçünce kez geziyoruz. Halkımızı dinliyoruz. Didim’e ikinci gelişim. Biz ziyaretlerimizde bilimsel verilerle çalışıyoruz. 2019’da hem Aydın’ı hem de Didim’i güzel arkadaşlarımızla yöneteceğiz. Aydın’da seçmenin % 80’i bu dönem 2019’da siyasi parti gözetmeden Aydın’ı geliştirebilecek, ekonomiyi değiştirecek aday istediklerini söylüyorlar. Bizde bu göre projelerimizi hazırlıyoruz.”dedi. Akın Cumhuriyet Caddesi, Atatürk bulvarı ile Kurtuluş caddesi esnaflarıyla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Kahvehane ziyaretlerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

MHP’li Ümmet Akın çalışmalarını Didim’de sürdürdü

MHP’li Ümmet Akın çalışmalarını Didim’de sürdürdü

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