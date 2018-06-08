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MHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:17 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini, Demirören'in başarılı ve hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi.

MHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini, Demirören'in başarılı ve hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi.
Seçim çalışmaları için memleketi Samsun'da bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli iş adamlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Usta, "Erdoğan Demirören, ülkemizin yetiştirdiği önemli iş adamlarından, sanayicilerinden bir tanesiydi. Kendisi bir süredir tedavi görüyordu. Vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş buluyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, Demirören Grubu'na, Beşiktaş camiasına başsağlığı diliyorum. Kendisi daha önceden profesyonel olarak kısada olsa bir futbol hayatı vardı. Başarılı ve hayırsever bir iş adamıydı. Ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. Ancak Allah’ın taktirinin önüne geçmek de mümkün değil. Tekrar baş sağlığı dileklerimi bütün sevenlerine iletiyorum" dedi.

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MHP'li Usta: Erdoğan Demirören, Türkiye'nin önemli iş adamıydı

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