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MHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kandil’e düzenlenen operasyonla ilgili "Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür.

MHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kandil’e düzenlenen operasyonla ilgili "Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur" dedi.
MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanlığı'nın bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşan Usta, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kandil’e düzenlenen operasyonu değerlendiren Usta, "Kandil’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yandan havadan harekat yapıyor, bir yandan da kara birliklerimiz devam ediyor. Kandil yıllardan beri PKK terör örgütünün merkezi.Genel başkanımızın ifade ettiği gibi Kandil yerle bir edilinceye kadar, Kandil’de Türk Bayrağı sallanıncaya kadar bu operasyon devam edecektir. Dünkü operasyonda 35 tane terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bundan sonra inşallah çok ısrarlı bir şekilde hem karadan, hem de havadan yapılan operasyonlarla Kandil’in başarılı bir şekilde sonuçlanacağını biz ümit ediyor, bekliyoruz. Dualarımız askerimizle birliktedir" diye konuştu.
Operasyonun seçimle ilişkilendirilmesine tepki gösteren Usta, "Bu operasyonu seçimlerle ilişkilendirmek bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. 7 düvel üzerimize geliyor. Herkes üzerimize gelirken, içeriden birilerin böyle bir operasyonu seçimle ilişkilendirmesi kadar bu ülkeye yapılacak büyük bir kötülük yoktur. Bunun hiçbir şekilde bu işle alakası yoktur. Biz her zaman ‘Afrin’den sonra girilmesi gereken yer Kandil’dir’ diye her zaman söyledik. O zamanlarda seçim ortamı da yoktu. TSK, Türk Milleti, Türk Devleti, hükümet ısrarlı bir şekilde terörle mücadele ederken, terörle mücadeleyi aksattırmak yönünde, bizim moral ve motivasyonumuzu kırma yönündeki bu beyanatları çok yanlış buluyorum" dedi.

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MHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesiMHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesiMHP’li Usta’dan Kandil operasyonu değerlendirmesi

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