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MHP'liler Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 20:43 | Son Güncelleme 11 saat önce

İzmir’de yaşayan 870 ülkücü Afrin’e yapılacak operasyon öncesinde “gönüllü askerlik” başvurusu yaparken, dilekçe verenlerin içinde bir de kadın olması dikkat çekti.

MHP'liler Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Afrin operasyonu öncesinde İzmir’in Torbalı ilçesindeki ülkücüler “gönüllü askerlik” başvurusu yaptı. Yaklaşık 870 başvurunun yapıldığını açıklayan MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammet Oral, “Torbalı’dan bir alay çıkartabilecek güçteyiz” dedi.

870 BAŞVURU

Torbalı Askerlik Şube Başkanlığına giderek “gönüllü askerlik” için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkan Muhammet Oral, “Askere gönüllü alınmamız için başvuruda bulunduk. Bu bir milli duruştur. Bizler bu aziz vatan uğruna şehadet şerbeti içmeye hazır kınalı kuzularız. Torbalı’da sadece bir alay çıkartmaya hazırız. TSK’nın bize ihtiyacı olması halinde ilk olarak MHP İlçe Başkanı olarak ben ve dava arkadaşlarım hazırız” dedi. Gönüllü askerlik için başvuranlar arasında bir de kadının olması ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
MHP izmir operasyon Torbalı Afrin

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
hahahha kulaklarinin dibinde pat desen altina iserler cikmiş yalakalik yapiolar
Kanunu bir gece de değiştirecwksin gönüllü sistemi kuracaksın.Bak yarın nasıl miyaklıyorlar.
izmir olduğu için mı böyle dedin? ama yaniliyorsun gavur izmir den bu yiğitler gibi ne cesur mehmetçikler çıkıyor haberin yok.
@muratfitil herkesi dedenmi sandın. kümesçiler sizi
@muratfitil herkes sen mi la keko? asıl gönüllü sistemi kurulsa milyonlar nasıl akın edecek düşünebiliyıor musun?
@yaaa_yalcin sen niye gitmiyon acaba
askere alın buları iş ciddiye binsin ortada 10 kişi klamaz
Yalakalığın lüzümü yok.Gittiniz ÖSO ya katıldınız da yok mu denildi.
@siliya tsk'mız varken öso nedir !! bizim kendi,öz kurulu ve düzenli ordumuz varken dediğiniz komik olmuş..
@siliya Ağzına sağlık.Cuk oturmuş.
gönderin gitsin bu kadar insanın hatırı kırılımasın :))
haçlı beyinli hayırdır sanamı sorucaz
buyrun siz önden gidin.
adamın kıçındaki kıl ağarmış kalkmış biz kınalı kuzuyuz diyor. olum koyunsunuz işte kabul edin artık. hem de kınalı mınalı değil yamalı akkoyunsunuz hepiniz :-))
dilekçeye ne gerek var çomarlar. binin urfa, hatay, antep otobüsüne ordan yürüyerek geçin. bilet paranız da benden. yiyosa gidin . şovdan başka bi halt bildikleri yok.
gelin sizu torbaliya gotureyim 4 kahvehanede bunlarin hepsi hergun okey oynayarak aksami ediyorlar,20 tl icin adam doverler,aman ha afrinde karsi saflara bile gecerler..
Kim Tutar sizi Kahraman yavru kurtlar ?? Önce siz Ege bölgesindeki Yunanistan'a hediye edilen, yada işgal edilen 18 adadan başlayın KARTONDAN Kahramanlar !!
Bilal erdoğan öncülük etsin babası cumhurbaşkanı o gitsinki bizede örnek olsun..
ADAM ALMAYA DAN GELİYOR IŞID A KATILIYOR. SİZE GİDİN ÖSO KATILIN. İÇİNİZDE BELKİ ASKERE BİLE GİTMEYEN YİĞİTLER VARDIR
17 ada vatan toprağı değil miydi. çakma ülkücüler. o zaman neden sesiziniz çıkmazdı. iş ciddiye binsin hepiniz savaşmak yerine kaçacak delik ararsınız. yine bu ülke için vatan sever insanlar can verir. bu güne kadar hanginiz bu vatan için can verdi . iki suni göstermelik gündem habere çık şov yap. gidecek olan kimseye duyurmadan gider.
örgüte katılmak için dilekçemi verilir.
referundumda kendine oy vermeyen 25 milyon masum insanı terörist ilan eden ve başkanları yandaşları hayır diyenlerin karıları kızları bize helal diyen müslüman köpekleri gitsin mesele vatan meselesi degil kime lazımsa o gitsin bence
tamam götürüyoruz denisin bakayım kaçı kalıyor..hani beş bin ülkücü kerküğe gidiyordu...
siz dalganızı geçin o gunlerde gelecek herkes silah altına dicekler sonra siz yusuf yusuff ama bizz ölümüne olum fırsat bu fırsat pkkyı dünyadan sileceğiz akıllılar
HEMEN GÖNDERİN BU KEKOLARI....
TUTMAYIN KÜÇÜK ENİŞTELERİ SALI VERİN GİTSİNLERR
ÇAKALLAR YALAKALAR...CEPLERİNE BAKIN BUNLARIN VEYA MAHALLE KAHVECİSİNE SORUN BUNLARI HEPSİNİN KAHVECİYE ÇAY BORCU VARDIR:)
akplılerle basımıza bela ettıklerı o ıngılız fransız krması erkek musveddelerı gıtsınler dantellı kefenlerıde gıysınler o zamanında salsa yaptıkları muhterem hocalarıda pensılvanyadan dua eder:D
alın şunları hiç olmazsa bu kadar maldan kurtuluruz
bence istisnasız alın hepsini en ön safa koyun, kahramanlıklarını görelim, trübünemi oynuyorlar görsün alem.
daha önce ırak ve kandile gidiyodunuz döndünüzmü????????
Bursa spor taraftarının Diyarbakır'a gideceğiz vali izin vermiyor demesi gibi.Gidecek adam gidiyorum bile demez.Sizi tanıyanlar iyi tanır.
BUNLAR ÜLKÜCÜ OLAMAZ OLSA OLSA BUNLARDAN CAKAL OLUR GÖSTERMELIK ŞOV YAPIYOR CAKALLAR????
@atakan613 NE OLDU ZORUNAMI GİTTİ YAHUDİ TOHUMU
siz ancak çakma 15 temmuzda sokaklara çıkıp, Türk Mehmetçiğini linç etmeyi bilirsiniz...
git gid afrin sizleri bekliyor
BAŞVURUYA GEREK YOK GELİN BURDAN RAHAT GİDERSİMİZ SATILIK BÜSKEVİTÇİLER
ben kendi adıma gönüllü başvuru yapanları tebrik ediyorum. eleştirenleride Allah cc havale ediyorum.
DAHA ÖNCE KERKÜK VARDI. 5.000 ÜLKÜCÜ ALMAYA GİDECEKTİ. O NE OLDU ?
onlar da biliyor ki 100 tane dilekçe verseler yine kabul olmayacak o yüzden gösteriş yapıyorlar. dostlar alış verişte görsün işte
önden gidin cana geleceğine mala gelsin
askerde silah sesinden korkan tipler bunlar
Hiçbir gerçek milliyetçi Mhp'ye oy vermeyecek. Gerçek milliyetçiler Pkk'lıların davul zurna ile karşılanmasını, askerlerimizin şehit olmasına sebep olduklarını ASLA unutmaz.
Bedelli askerlik yapanlar yorumlara yüklenmiş hemen.
öso var, cihatçılar var bence reklam yapacağınıza adım atın ilk uçakla yola çıkın
Beyaz kefenlileri de bekliyoruz reissss
Şam'da namaz kılacağız diye milleti kandıran asıl görevleri abd piyonluğu olanlar gitsin sizin ne derdiniz var. Ortalık Suriye li dolu akgençlerle gitsinler namazlarını kılıp gelirler.
ben jöleliliden sonra giderim
TÜRKİYE'DE GÖNÜLLÜ ASKERLİK DİYE BİRŞEY OLMADIĞINI GAYET İYİ BİLİYORLARDIR. DİLEKÇE DE VERSELER GİTMEYECEKLERİ BELLİ. KIBRIS SAVAŞINDA BİLE GÖNÜLLÜ ASKERLİK OLMADI.SHOW.
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