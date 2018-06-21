MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır." dedi. Bahçeli, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Çukurova Mitingi"nde yaptığı konuşmada, tarih boyunca esareti kabul etmediklerini ve millete yakışan neyse onu yaptıklarını kaydetti. Devletin ve milletin bekası için her şeyi göze alacaklarını, saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacaklarını ifade eden Bahçeli, Adana'nın bunu geçmişte yaptığını, müstevlileri, Ermeni çetelerini kaçtıkları yere kadar kovaladığını söyledi. "Milli namusu korudunuz, milli varlığa sahip çıktınız.

Bağımsızlığımıza el uzatanlara acıklı bedeller ödettiniz.

Çukurova'nın yiğitleri şimdi söz sırası sizde" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Sorduğum şu sorulara öyle bir cevap verin ki, sesiniz gök kubbede çınlasın.

Öyle bir cevap verin ki hainler ürksün, zalimler titresin.

Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun. Bayrağa sahip çıkacak mısınız, vatana sahip çıkacak mısınız, Türkiye'ye sahip çıkacak mısınız, onurunuza sahip çıkacak mısınız, geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Bu evetler geleceğimizi aydınlatıyor, gücümüze güç katıyor.

Allah'a şükürler olsun ki bu vatan kimsesiz değildir.

Bu aziz millet çaresiz değildir.

Sessizlerin sesiyiz, kimsesizlerin nefesiyiz, Adana'nın cesur neferleriyiz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz."

Bahçeli, şöyle devam etti: "Gurur, inanç, iddiayla söylemek isterim ki 24 Haziran Türk milletinin yeniden doğuş ve dirilişinin miladıdır. Cumhur İttifakı, millet aklı, Türkiye'nin huzuru.

Cumhur İttifakı millet aklı, Türkiye'nin teminatı.

Ülkemize yönelen tehditler her geçen gün artarken vatanımızın elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamazdık.

15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yüzünü güldüremezdik.

Terör örgütlerini maşa olarak kullanıp üzerimize salanların zalim hedeflerini görmezden gelemezdik.

Milli birlik ve beraberlik hissiyatını uyandırmamız zorunluydu.

7 Ağustos Yenikapı duruşuna sahip çıkmamız tarihi bir zaruretti.

Parlamenter sistemin aksak ve sorunlu taraflarından nemalanarak ülkemize kaos ve kriz aşılamak isteyenlere fırsat veremez, buna tepkisiz kalamazdık.

Ülkemizin terör örgütleri tarafından çepeçevre sarıldığı bir ortamda görevden kaçamazdık.

Nitekim sistem krizinin önüne geçmek için ortak akılda buluştuk.

Sizlerin teveccüh ve takdirleri sonucunda, 16 Nisan 2017'de yapılan Halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi sağladık.

Cumhuriyet tarihimizin üçüncü evresi olan hükümet sistemi değişikliğini sorunsuz bir şekilde hayata geçirmek için elimizi taşın altına koyduk.

Nihai olarak Cumhur İttifakı'nda karar kıldık.

Bu ittifak sizlerin vicdanında doğdu, sizlerin iradesiyle vücut buldu.

Bin yıllık kardeşliğimizi yaşama ve yaşatma harcıyla yoğruldu.

Bu nedenle Cumhur İttifakı millet aklı dedik.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye ve Türk milletinin teminatı olduğunu vurguladık.

Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur.

Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.

Cumhur İttifakı Adana'nın özlemleriyle örtüşmüştür.

16 Nisan Halkoylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bütün kurum, kural ve esaslarıyla hayata geçirme konusunda azimliyiz.

Yeni hükümet sistemiyle devletteki çatlak sesler kısılacak, sükunet içinde istikrar temin edilecektir.

Bunu milli bekamız için mecburi görüyoruz.

Birliğimiz ve dirliğimiz için hayati sayıyoruz."

- " 24 Haziran'da Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır" Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletin yüzünün güleceğini, Adana'nın hak ettiği, beklediği huzur ve refah varlığını göstereceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetler ayrımının güçleneceğine vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi: "Yasama, yürütme, yargı arasında var olan gerilimler, gelgitler, gevşeklikler bitecektir.

Amacımız budur, arayışımız budur, arzumuz da budur.

Al bayrak sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni hükümet yapısında;

TBMM asli fonksiyonunu icra edecektir.

Hükümet seri kararlar alacak, etkili icraatlar yapacak, verimli çalışacak; geçmişteki tıkanmalar, kriz ve kargaşalar emin olunuz en aza inecektir.

Yargı ise hem bağımsız hem de tarafsız olacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 24 Haziran'dan sonra tam olarak devreye girecektir.

Kaosa umut bağlayan müflis ve müfteri siyaset bezirganları kaybedecek, Türkiye'nin önü kapanmamak üzere açılacaktır.

24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kazanacaktır.

24 Haziran'da Cumhur İttifakı zafere ulaşacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın başarması amacıyla imkanları nispetinde çalışmakta, demokratik tutumunu ve milli duruşunu Türkiye'nin her seçim çevresine samimiyetle taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek ve yürütmenin başı olacaktır.

24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi muhteşem bir neticeyle TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.

Partimizin sırtından kurban kesmeye çalışan MHP hasımları ise bir kez daha hezimete uğrayacaklardır.

Ektikleri rüzgarı fırtına olarak biçeceklerdir.

Attıkları iftiraların altında kalacaklardır.

Algı oyunlarının, alçak siyaset operasyonlarının acı sonuçlarına katlanacaklardır.

Kimliksizler, köksüzler yıllardır partimizin çöküşünü görmek için el ovuşturdular.

Bizler de her defasında onları hayal kırıklığı ve hüsranla tanıştırmaktan büyük bir haz ve zevk duyduk.

Türk düşmanlarının 24 Haziran'da da aynı acıyı tadacaklarından şüphem yoktur.

Bunlar, Adana'nın tabiriyle söylersek, mahallenin gıranlarıdır.

Bu reziller, anketler vasıtasıyla kurdukları tuzakların, çektikleri hazım zorluklarının, sabır ve tahammülleri aşan husumetlerinin hesabını bizzat Türk milletine, bizzat Adana'ya vereceklerdir."

- "Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar" İttifaklarının mayasının sağlam ve helal olduğunu anlatan Bahçeli, ittifaklarının temelinin 15 Temmuz'a karşı tankların önündeki asil duruş, 7 Ağustos Yenikapı iradesi ve harcının da 16 Nisan Halkoylamasıyla karıldığını kaydetti. Bahçeli, ittifaklarının teminatının büyük Türk milleti olduğunu aktardı. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceğinin Türk milleti tarafından tayin ve tescil edileceğini vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Egemenliğin sahibi büyük Türk milletidir.

Türk milletinin yüzüne bakmaktan ürkenler, gözlerini zulmete çevirenler kaybetmeye mahkumdur.

Şu işe bakar mısınız, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması için plan ve propaganda yapıyorlar.

Kafaları almıyor, zekaları çalışmıyor, milleti anlamıyorlar.

Birinci turda ümitleri olmayanların ikinci tur söylemleri çaresizliklerinin en bariz ispatıdır.

Zillet ittifakında buluşanlar ilkeden yoksun, ülküden bihaberdir.

Bunların lügatinde milli duruş yoktur.

Bunların ülke diye bir derdi olmamıştır.

Bunlar istikbalini Pensilvanya'ya bağlamış, iradelerini Türkiye hasımlarına ipotek ettirmişlerdir.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile aynı kulvarda buluşmuşlar, Kandil'in huzurunda esas duruşa geçmişlerdir.

Ancak Kandil'e Türk bayrağı dikildiğinde de perişanlık yaşayacaklardır."