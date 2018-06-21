MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Afrin'dedir, Menbiç'tedir, Allah'ın izniyle Kandil’e hançer gibi saplanacaktır. Bu maksatla 24 Haziran'dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM'de MHP, yürütmenin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır." dedi. Bahçeli, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği "Büyük Çukurova Mitingi"nde yaptığı konuşmada, TBMM'nin, denge ve denetim fonksiyonunu en yüksek şekilde icra etmesi için MHP'nin göreve talip olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin yeni baştan inşa edilmesi, bu yeni sistemin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için, MHP'nin sorumluluk almaya, gereğini yapmaya hazır olduğunu belirtti. Bahçeli, meydandakilere seslenerek "Şimdi sizlere soruyorum; güçlü bir Türkiye ve milli beka için 24 Haziran’da mührü MHP'ye basacak mısınız? 24 Haziran'da Cumhur İttifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'0ne sahip çıkacak mısınız? " diye sordu.

- "Hayvanlara kast eden alçaklarla hesaplaşmak için MHP" Bahçeli, şunları söyledi: "Türkiye Afrin'dedir, Menbiç'tedir, Allah’ın izniyle Kandil'e hançer gibi saplanacaktır. Bu maksatla 24 Haziran'dan sonra terörizmin kökünü kazımak, zalimlerle hesaplaşmak için TBMM'de MHP, yürütmenin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Çukurova'nın bereketi için MHP, pamuk tarlalarının, buğday, arpa başaklarındaki danelerin bolluğu için MHP, huzur için, adalet için, hak için, umut için, istikrar için, kardeşlik için, aş için, iş için MHP, kahramanların apoletlerini sökmek isteyen densizlere haddini bildirmek için MHP, Türklüğü yaşatmak için MHP, 'Ne Mutlu Türküm' sözünü devamlı söylemek için MHP, Türkiye'yi müdafaa etmek için MHP, küresel tahakkümü kırmak için MHP, siyasi ve ekonomik oyunları bozmak için MHP, Kürt kökenli kardeşlerimizin dirliği ve selameti için MHP, FETÖ ile PKK ile var olan diğer tüm hıyanet çeteleriyle mücadele etmek için MHP, insan kanı içen şerefsizlerle, hayvanlara kast eden alçaklarla hesaplaşmak için MHP. Henüz doğmamış yavrularımızın geleceği için, yaşayan millet evlatlarının birlik ve dayanışması için MHP gereğini yapmaya hazırdır, son derece kararlıdır, demokrasiyi ilerletmek, bireysel hak ve özgürlükleri yükseltmek için kırılmaz irade sahibidir."

- MHP'nin vaatleri Seçim beyannamelerinde paylaştıkları vaatlerinin, partililerin desteğiyle mutlaka gerçekleştirileceğini ifade eden Bahçeli, "TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edildikten sonra özet halinde diyorum ki teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere, kader kurbanlarına af çıkaracağız. Vatandaşlarımızı, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtaracağız. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformları hızla temin edeceğiz. Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünü hafifleteceğiz. Soruyorum, bunlara destek veriyor musunuz? Arkamızda duracak mısınız?" diye konuştu. Bahçeli, partisinin seçim vaatlerini şu şekilde sıraladı: "Esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanıyacağız. Staj ve çıraklık sürelerini emeklilik hizmetine sayacağız. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlayacağız. Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı vereceğiz. Çiftçilerimizin kullandığı mazottaki vergileri kaldıracağız. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi konusunda her çabayı göstereceğiz. Adanalı çiftçi kardeşlerim siz söyleyiniz; üç hilale mührü basacak mısınız? İşsiz her aileden bir kardeşimize asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi konusunda mücadele edeceğiz. Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması hususunda gereğini yapacağız. Üniversite giriş sınavının kaldırılması konusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi amacıyla elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerini gidereceklerini, kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanıyacaklarını aktaran Bahçeli, şöyle devam etti: "Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması taleplerini yerine getireceğiz. Kadro alamayan taşeron işçilerimiz, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışan kardeşlerimizin kadroya alınmasını sağlamak için uğraşacağız. Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerini emekli aylığına yansıtacağız. Öğretmenlerimizin ek göstergesini 3 bin 600'e çıkaracağız. Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edeceğiz. Kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi maksadıyla Mecliste sorumluluk üstleneceğiz. Emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3 bin 600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi için yasal imkanları kullanacağız. Şehit anne ve babalarının aldıkları maaşın artırılması, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, terörle mücadele gazilerine ikinci istihdam imkanı sağlanması, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, gazilerimize ÖTV'siz araç imkanı verilmesi, malul sayılmayan gazilere 'Gazilik' unvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz, inşallah da başaracağız. Bunların hepsini TBMM'de çok güçlü bir grup kurarak yerine getireceğiz."