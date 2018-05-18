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MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 03:07 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27'nci Dönem milletvekili aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı

MHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı.

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran Devlet Bahçeli genel seçim MHP Milletvekili

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