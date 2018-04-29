MHP'ye katılım programı

İSTANBUL (AA) - MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, "7 Ağustos'ta yaptığımız birlikteliği 24 Haziran'da inşallah sonuçlandıracağız. Milletimizin desteği ve teveccühü, Allah'ın takdiriyle de millet iradesinin buluşması neticelendirilecek ve sonuç alınacaktır." dedi.
MHP Pendik İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen "Asra Vurulan Mühürle Milliyetçi Türkiye" temalı üye katılım programı, Pendik Sahil Pazaryeri'nde yapıldı.
Burada konuşan Karataş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Türkiye'nin geleceği için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "cumhur ittifakı" yaptığını hatırlatarak, Bahçeli'nin, sonuna kadar yanında olduklarını söyledi.
Karataş, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirerek, MHP'nin güçlü şekilde parlamentoda olması gerektiğini ifade etti.
İl Başkanı Karataş, "Denetleyici şekilde parlamentoda olması için MHP'yi güçlü kılacak, Meclis'te güçlü temsil edilecek sayısal çoğunluğa ihtiyaç vardır. 7 Ağustos'ta yaptığımız birlikteliği 24 Haziran'da inşallah sonuçlandıracağız. Milletimizin desteği ve teveccühü, Allah'ın takdiriyle de millet iradesinin buluşması neticelendirilecek ve sonuç alınacaktır." diye konuştu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine değinen Karataş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bunların, 15 Temmuz'u gerçekleştirme emrini aldığı, o dönem emir veren efendileri var. Allah'a şükürler olsun MHP millet iradesine inanmış, her daim milletine gitmiş, milletine sığınmıştır. Bir başka güce, hiçbir beşeri güce sırtını dayamamıştır. Bugün de milletin oluşturduğu birlikteliğin sonucunda 24 Haziran'da Allah nasip ederse, kim ne derse desin, ipsizler, sapsızlar, soysuzlar, hainler, kimler bir araya gelirse gelsin, Türk milletine inanan, Türk devletini güçlü kılmak isteyen milletimizin önünü kesemeyeceklerdir. Çünkü Milliyetçi Hareket ve kadroları bu iradeyi beyan etmiştir."
Etkinlikte, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.
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