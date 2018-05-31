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"MHP'ye Kürt seçmen oy vermez' ifadesi suçtur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan: - "Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır" - "Kandil'deki teröristler bir savaş ittifakı olarak gördükleri Cumhur'un birliğine saldırıyorlar ve bu ittifakın mimarı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef seçiyorlar" - "İnanıyorum ki 24 Haziran bize yeni bir şahlanışın müjdesiyle gerçekleşecektir. İnanıyorum ki, bu seçimler milletimiz için yeniden dirilişin ışığıyla parlayacak ve bu memleketin ufkunda bir yıldız gibi yol gösterici olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, İstanbul İl Başkanı Birol Gül ile MHP İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayları ile gündemdeki konular üzerine partisinin İstanbul Şişli Teşkilatı Seçim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti ile MHP arasında yapılan seçim ittifakına değinen Celal Adan, "İnanıyorum ki 24 Haziran bize yeni bir şahlanışın müjdesiyle gerçekleşecektir. İnanıyorum ki bu seçimler milletimiz için yeniden dirilişin ışığıyla parlayacak ve bu memleketin ufkunda bir yıldız gibi yol gösterici olacaktır. Taraflardan birisi kader ortaklığı yapmış, milletin selameti, devletin bekası için bir araya gelmiş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den teşekkül eden 'Cumhur İttifakı'dır. Bir tarafta devlet var diğer tarafta el ele verip Demirtaş'ı çıkartmak isteyen, Kandil'deki teröristlere, kazandıkları takdirde OHAL'i kaldıracaklarını söyleyerek selam yollayan, sözde ismi 'Millet' olsa da zillet ve illet ortaklığı olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçecek bir fitne grubu vardır." diye konuştu.

-"Teröristler Cumhur İttifakı'na saldırıyor"

Cumhur İttifakı'nın terör mihrakları tarafından istenmediğini belirten Adan, "Kandil'deki teröristler bir savaş ittifakı olarak gördükleri Cumhur'un birliğine saldırıyorlar ve bu ittifakın mimarı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef seçiyorlar." ifadelerini kullandı.

-"Kürt seçmen MHP'ye oy vermez demek suçtur"

Celal Adan, şöyle devam etti:

"Bir başka çıkar, muhtemel çatı adaylarına dair kurdukları hayal yıkılınca 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' diyerek alçak iftiralarda bulunmaktadır. Televizyonlarda zaman zaman PKK'nın sözcüleri kendilerini saklayarak, 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır."

MHP'nin AK Parti ile kurduğu ittifakın hiçbir çıkar beklentisi olmadığına vurgu yapan Adan, şöyle devam etti:

"MHP, millet hayrına ne yapılması gerekiyorsa onları talep etmiştir. Bu talepleri değerlendirip yerine getiren meşru hükümetin yanında durmuştur. Cumhur ittifakı'nın temel şifresi burada saklıdır."

-"Anketler gerçeği yansıtmıyor"

Adan, bazı anket şirketlerinin MHP'ye karşı bir algı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, "Biz açık ve net söylüyoruz, bunlar sahtekardır. Nereden beslendikleri belli olmayan gruplardır. Bugün İstanbul'un her tarafında Milliyetçi Hareket Partisi İstanbullular tarafından kucaklanmaktadır. Türkiye bu anketlere itibar etmeyecektir." şeklinde konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin bir soruya, Adan, şöyle cevap verdi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İnce'yi mahkemeye verdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı cevabını da verdi. Benim burada söyleyebileceğim herhangi bir şey yok."

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basın açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan

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