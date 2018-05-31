"MHP'ye Kürt seçmen oy vermez' ifadesi suçtur"

AK Parti ile MHP arasında yapılan seçim ittifakına değinen Celal Adan, "İnanıyorum ki 24 Haziran bize yeni bir şahlanışın müjdesiyle gerçekleşecektir. İnanıyorum ki bu seçimler milletimiz için yeniden dirilişin ışığıyla parlayacak ve bu memleketin ufkunda bir yıldız gibi yol gösterici olacaktır. Taraflardan birisi kader ortaklığı yapmış, milletin selameti, devletin bekası için bir araya gelmiş Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'den teşekkül eden 'Cumhur İttifakı'dır. Bir tarafta devlet var diğer tarafta el ele verip Demirtaş'ı çıkartmak isteyen, Kandil'deki teröristlere, kazandıkları takdirde OHAL'i kaldıracaklarını söyleyerek selam yollayan, sözde ismi 'Millet' olsa da zillet ve illet ortaklığı olarak tarihimize kara bir leke şeklinde geçecek bir fitne grubu vardır." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, İstanbul İl Başkanı Birol Gül ile MHP İstanbul 2'inci Bölge milletvekili adayları ile gündemdeki konular üzerine partisinin İstanbul Şişli Teşkilatı Seçim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır." dedi.

-"Teröristler Cumhur İttifakı'na saldırıyor"

Cumhur İttifakı'nın terör mihrakları tarafından istenmediğini belirten Adan, "Kandil'deki teröristler bir savaş ittifakı olarak gördükleri Cumhur'un birliğine saldırıyorlar ve bu ittifakın mimarı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef seçiyorlar." ifadelerini kullandı.

-"Kürt seçmen MHP'ye oy vermez demek suçtur"

Celal Adan, şöyle devam etti:

"Bir başka çıkar, muhtemel çatı adaylarına dair kurdukları hayal yıkılınca 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' diyerek alçak iftiralarda bulunmaktadır. Televizyonlarda zaman zaman PKK'nın sözcüleri kendilerini saklayarak, 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne Kürt seçmen oy vermez' ifadesi esasen suçtur. Ayrılıkçı, ırkçı bir dildir. Savcılar mutlaka göreve talip olmalı, bunlar hakkında tahkikat açmalıdır."

MHP'nin AK Parti ile kurduğu ittifakın hiçbir çıkar beklentisi olmadığına vurgu yapan Adan, şöyle devam etti:

"MHP, millet hayrına ne yapılması gerekiyorsa onları talep etmiştir. Bu talepleri değerlendirip yerine getiren meşru hükümetin yanında durmuştur. Cumhur ittifakı'nın temel şifresi burada saklıdır."