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MİA’da inşaatlar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

İzmit’te Sanayi ve Körfez hahallelerini kapsayan Merkezi İş Alanı Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı.İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Merkezi İş Alanı Projesi (MİA), Körfez ve Sanayi Mahallerinde 465 hektarlık bir alanda bin 623 parselde gerçekleşecek.

MİA’da inşaatlar yükseliyor

İzmit’te Sanayi ve Körfez hahallelerini kapsayan Merkezi İş Alanı Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı.
İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Merkezi İş Alanı Projesi (MİA), Körfez ve Sanayi Mahallerinde 465 hektarlık bir alanda bin 623 parselde gerçekleşecek. Merkezi İş Alanı’nın 1/1000’lik imar planlarının yasal süreçlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce onaylandığını söyleyen yetkililer, "ilgili onayların yapılması sonucu yürürlüğe giren planların İzmit Belediyesi’ne gönderilmesi sonrasında, plan içinde yapılaşma koşullarına göre B1, B2 ve B3 olarak bölgelere ayrılan planda, B1 Bölgesi ile ilgili vatandaşlardan gelen taleplerin incelenmesi sonucu olarak İnşaat Ruhsatları verilmeye başlanıldı. B3 bölgesinde ise şuyulandırma çalışmalarının devam ediyor. 274 hektarlık alanda imar uygulama çalışmalarının tamamlanmasının ardından ruhsat verme işlemlerinin gerçekleştirilecek" dediler.
B1 planlama alanında bulunan parsellere ait inşaat ruhsatı verme süreci mahkeme kararı ile alınan yürütmeyi durdurma kararına istinaden kısa süreliğine dondurulduğunu bildiren İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada karar öncesinde alınan inşaat ruhsatlarına göre bölgede yapılaşmanın devam ettiği ifade edildi. MİA projesi ile daha nitelikli, canlı, dinamik bir kent merkezi oluşacağını kaydeden yetkililer, sadece Kocaeli’nin değil, bölgenin cazibe merkezi olacak bölgede en az 60 bin kişilik istihdam da sağlanacağını kaydettiler.

MİA’da inşaatlar yükseliyor

MİA’da inşaatlar yükseliyor

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