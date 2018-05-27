Michael Rubin Erdoğan'ın yastık altı dolarlarını bozdurun çağrısına 'hayır' dedi! İYİ Partili Aytun Çıray'dan tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde vatandaşlardan yastık altındaki döviz ve altınlarını Türk lirasına çevirmelerini istemişti. Erdoğan, "Yastığının altında doları, eurosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek" ifadesini kullanmıştı.
Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Eski Pentagon yetkililerinden Michael Rubin, Erdoğan'ı da etiketleyerek "Erdoğan'ın sözünü dinleyip dolar ve avrolarını liraya çeviren Türkler, cocuklarının ve torunlarının geleceğini karartacaklar. Erdoğan milyarlarca dolar çalarak, Türkleri fakirliğe mahkum etti. #Turkiye @RT_Erdogan #ytl" diye yazdı.
İşte o tweet:
İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'DAN RUBİN'E TEPKİ
Michael Rubin'in attığı tweet'e tepki gösteren, İYİ Parti Genel Sektereri ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Twitter hesabından şu yanıtı verdi; "Bizim işimize karışma Michael! Böyle zamanlarda çıkıp ters manyel ile AKP'ye destek oluyorsun."
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