Michelin'den tatil yolculukları için sürücülere uyarılar

İSTANBUL (AA) - Michelin uzmanları, hava sıcaklıkları ile lastik aşınmalarının artması sonucu kaza riskinin artabileceğine işaret ediyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirket, güvenli yolculuk için sürücülere tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor.

Michelin uzmanları, güvenli bir yolculuk için sürücülerin bilmesi gereken hayat kurtarıcı tavsiyeleri paylaştı. Buna göre, lastikler, diş derinliğinde yasal sınır olarak kabul edilen 1,6 milimetreye gelinceye kadar kullanılabilir. Bu ölçünün altına gelindiğinde lastiklerin değiştirilmesi gerekiyor.

Öte yandan, doğru lastik seçimi ile lastiklerin zamanından önce değiştirilmemesi sayesinde de doğaya olan zararın minimuma indirilmesi mümkün.

Düzenli olarak lastik bakımı yaptırmak kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor. Yedek lastikler de dahil bütün lastiklerin uzun yola çıkmadan önce en az bir kere kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle uzun yolculuklar öncesinde lastiklerin kontrol edilmesi yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesine ve güvenli yolculuk şartlarının sağlanmasına yardımcı oluyor.