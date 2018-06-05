Microsoft, yazılım geliştirme platformu Github'ı satın aldı

ABD'li yazılım devi Microsoft'un açık kaynaklı kod platformu Github'u 7,5 milyar dolar bedelle satın aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada Github'un 7,5 milyar dolar değerindeki hisse karşılığında Microsoft'a devredileceği belirtildi. Açıklamada devir işlemlerinin takvim yılı sonuna kadar tamamlanacağı kaydedildi.

Microsoft üst düzey yöneticisi Satya Nadella, yaptığı blog paylaşımında, anlaşmayla şirketin bu satın almayla dünyanın her yerinden programcıların projelerini tartışıp kodlarını paylaştığı dev bir yazılım geliştirme platformunu bünyesine kattığını belirterek, "Yazılım geliştiriciler gelecekte dünyanın en zorlu sorunlarının çözümünde başlıca rolü oynayacaklar. Bu rol ancak geliştiricilerin birlikte üretebilecekleri ve üretimlerini diğerleriyle paylaşıp geliştirebilecekleri platformlar sayesinde gerçek bir güce dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar programcılarının ve teknoloji şirketlerinin yazılım projelerinin dokümantasyonunu yapmak ve ürettikleri kodlarını saklamak için kullandıkları site, başta Apple, Amazon ve Google olmak üzere çok sayıda teknoloji devinin projeleri için bir çalışma platformu işlevi görüyor. Microsoft da platformu etkin olarak kullanan şirketler arasında. Şirketin binden fazla çalışanı her gün Github'a sayfalarca kod yükleyip güncelliyor.