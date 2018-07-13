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Mide ameliyatı olan hastanın hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü: - "(Selin Selem'in ölümü) Yaşanan elim olayla ilgili üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır" - "İdari ve hukuki işlem sonucunda varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemler yapılacaktır"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörlüğü, stajyer avukat Selin Selem'in, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan mide ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin idari ve hukuki sürecin başlatıldığını, varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, üniversite hastanesine obezite tedavisi amacıyla gelen Selin Selem'in, ameliyattan bir süre sonra vefat etmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, Selem'e, Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan elim olayla ilgili üniversitemize yapılan resmi bir başvuru olmamasına rağmen basında yer alan haberler ihbar kabul edilerek Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca ivedi olarak idari ve hukuki işlemler başlatılmıştır. İdari ve hukuki işlem sonucunda varsa sorumlular hakkında gereken tüm işlemlerin yapılacağından herhangi bir şüphe duyulmaması hususu kamuoyuna saygı ile arz olunur."

Sakarya'da yaşayan 23 yaşındaki stajyer avukat Selin Selem, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde operasyonla midesine kelepçe takılmış, taburcu olduktan bir süre sonra rahatsızlanmıştı. Ailesi tarafından aynı hastaneye kaldırılan Selem, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Düzce Düzce Üniversitesi selin selem

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