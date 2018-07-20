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Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis memuru 48 yaşındaki M.Ş., 22 yaşındaki kızına 8 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru M.Ş.'nin kızı, savcılığa giderek 8 yıldır babasının cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Genç kız, babasının cinsel istismar uyguladığı sırada aldığı ses kaydını da savcılığa sundu. Soruşturma kapsamında açığa alınan M.Ş. ardından gözaltına alındı. Önceki gün Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilen M.Ş. 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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Zonguldak istismar baba istismar

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