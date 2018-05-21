Midesinde 106 kokain kapsülüyle yakalandı

Uyuşturucu kaçırmaya çalışan Brezilyalı kadın, midesinde 106 kokain kapsülüyle Hindistan'da yakalandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, 14 Mayıs'ta Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda ihbar üzerine yakalanan 25 yaşındaki kadının midesinde kokain dolu 106 kapsül olduğu tespit edildi.
Kadının midesindeki kapsüllerin, Safdarjung Hastanesi'nde 20 Mayıs'a kadar süren laksatif tedaviyle boşaltıldığı belirtildi.
Narkotik polisi, bunun bir kişiden çıkarılan en yüksek kapsül sayısı olduğunu açıklarken, 930 gram ağırlığındaki kapsülleri Sao Paulo'da yuttuğu sanılan kadına, uyuşturucuyu Yeni Delhi'de bir Nijeryalıya teslim etmesi talimatının verildiği kaydedildi.
Polisin, kapsülleri teslim alması planlanan Nijeryalıyı aradığı ifade edildi.
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