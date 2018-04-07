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Midibüs üst geçit direğine çarptı: 16 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Midibüs üst geçit direğine çarptı: 16 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde midibüsün üst geçit direğine çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Ayözen idaresindeki 54 J 6023 plakalı yolcu taşımacılığı yapan midibüs, D-650 Karayolu Adapazarı istikameti Alifuatpaşa mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce üst geçit direğine çarptı. Midibüs, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Midibüste sıkışan yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan midibüs şoförü Ayözen ile Emine ve Aziz Çetin, Kübra Yıldız, İsa Bayram, Sulviye Tuzcu, Hacer Turan, Selma Mert, Yusuf Ensar Armağan, Nevra İdil Armağan, Elif Armağan, Elif Göbek, Saliha Bilgin, Sergül Koç, Hüseyin Öztürk ve Veysel Esenli, sağlık personelince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya trafik kazası

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