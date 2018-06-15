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Midilli Adası'na geçişlerde büyük düşüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde dövizdeki yükseliş ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle büyük düşüş yaşandı.

Midilli Adası'na geçişlerde büyük düşüş

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde dövizdeki yükseliş ve 24 Haziran seçimleri nedeniyle büyük düşüş yaşandı. Ancak Türkiye'ye gelen Yunan turist sayısı ise arttı.
Ayvalık'tan Midilli’ye geçen Türk turist sayısında yüzde 90 oranında düşüş yaşandı. Turizmciler bu durumu 24 Haziran'da düzenlenecek olan seçimler ve döviz kurlarındaki artışa bağladı. Ayvalık Jale Turizm Sahibi Fatih Jale, geçen ramazan ayında 4 bin kişinin yunan adalarına gittiğini açıklarken, şuan 400'e yakın turisti Midilli Adasına götürdüklerini belirterek, “Şuan Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Ama maalesef seçimler ve Euro'nun yükselmesinden dolayı yolcu sayımız yüzde 10 oranlarına düştü. Ayvalık’tan Midilli’ye tatilci sayısı dövizin yükselmesi nedeniyle düşerken, Midilli’den Ayvalık’a gelen turist sayısı ise arttı. Euro’nun Türk Lirası karşısında yüksek olması nedeniyle tüm alışverişlerini Ayvalık’tan temin etmek isteyen Midilli halkının feribotları doldurmaya başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü Ayvalık’ta kurulan semt pazarına 400 Yunan turist geldi. Bunların hepsi de akşam seferimizde Midilli’ye dönerken yaptıkları alışverişlerle dolu dolu döndü. O kadar çok alışveriş yapmışlardı ki, feribotta adeta oturacak yer kalmamıştı. Hele hele şimdilerde daha çok inşaat malzemesi üzerine çelik kapı, seramik, mutfak dolapları, gardıroplar, mobilya gibi alışverişleri yapıyorlar. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar" dedi.
Midilli Adası’nda bir kahvenin 3 Euro'ya satıldığını ifade eden Fatih Jale, Türk lirası ile kıyaslandığında Midilli’deki kahve 17- 18 liraya karşılık geldiğini söyledi. Yunanistan'a yapılan seferlerde feribotların masraflarını çıkaramadıklarını kaydeden Fatih Jale, "Yunanistan’ın Midilli Adası’nda tatil yapmak, Türk tatilcilere cazip geliyordu. Ama şu anda kur farkları nedeniyle bu cazibe ortadan kalktı" diye konuştu.
Ramazan Bayramı tatilini her şeye rağmen Yunanistan’ın Midilli Adası’nda geçirmeyi tercih ettiğini dile getiren Utku Sarısözen ise "Midilli biraz daha sakin diye tatilimizi orada geçirmek istedik. Ama Midilli başta olmak üzere Yunanistan'ın Ege'deki adaları tatil açısından dövizdeki kurların yükselmesinin ardından eskisi gibi ekonomik değil" diye konuştu.

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