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Midilli Adası'nda sığınmacı protestosunda arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı sorununa karşı düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı - Başbakan Çipras: - "(Türkiye-AB göçmen mutabakatı) Bu anlaşma olmasaydı işler üç kat daha kötü olurdu" - "Diğerleri tel örgü çekerken, Midilli ve diğer adalardaki sakinlerin insani tavrı sayesinde sadece Yunanların onuru değil tüm Avrupa'nın onuru kurtarıldı"

MİDİLLİ (AA) - Yunanistan'ın Midilli Adası'nda sığınmacı sorununa karşı düzenlenen protestoda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ada ziyareti sırasında, bazı grupların çağrısıyla toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, sığınmacıların Midilli'den taşınması talebiyle yürüyüş yaptı.

Çipras'ın konuşma yaptığı binaya yürümek isteyen grup, polis otobüsleriyle kurulan barikatı aşmak isteyince güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Polis otobüslerini sallayan gruba, Midilli'ye takviye olarak gönderilen çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

"Hemen ve şimdi sığınmacı krizine çözüm" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, adadaki sığınmacı kampı Moria'nın boşaltılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, Çipras'ın ziyareti öncesi adada genel grev ilan edilmesi nedeniyle tüm dükkanların kepenkleri indirildi. Sığınmacı sorununun yanı sıra vergi artışlarına tepki gösteren ada sakinlerinin greviyle, Midilli'nin merkezi gün boyunca adeta "hayalet kasabaya" dönüştü.

Çoğunluğu Moria'da olmak üzere yaklaşık 9 bin sığınmacı, iltica başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Midilli Adası'nda tutuluyor.

- Çipras'tan "Türkiye-AB göçmen mutabakatına" övgü

Başbakan Çipras ise Midilli'de düzenlenen 14. Kuzey Ege Bölgesel Kalkınma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, adalardaki sığınmacı sorununa değindi.

Hükümet olarak sığınmacı krizinin yönetiminde hatalar yaptıklarını kabul eden Çipras, "Bu durumdan memnun olmamız mümkün değil. Hem ada sakinleri hem de sığınmacılar açısından durum çok zor." dedi.

Çipras, sığınmacı sorununun düzeltilmesi için bir dizi önlem alacaklarını belirterek, iltica başvurularının hızlandırılmasının birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı öncesi Yunan adalarına günde ortalama 5 bin sığınmacının geçtiğini hatırlatan Çipras, "Bu anlaşma olmasaydı işler üç kat daha kötü olurdu." diye konuştu.

Çipras, kuzey komşularının, sınırlarını kapatarak Yunanistan'ın bir "sığınmacı deposuna" dönmesine neden olacağını öne sürerek, "Diğerleri tel örgü çekerken, Midilli ve diğer adalardaki sakinlerin insani tavrı sayesinde sadece Yunanların onuru değil tüm Avrupa'nın onuru kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Midilli'de yaklaşık iki hafta önce oturma eylemi yapan sığınmacılara aşırı sağ gruplar tarafından yapılan saldırıya değinen Çipras, bu tür olayların asla hoş görülmeyeceğini sözlerine ekledi.

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