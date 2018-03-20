Midilli Adası'ndaki Valide Camisi restore edilecek

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’ın Midilli Adası’nın en eski camilerinden Valide Camisi’nin restorasyon çalışmalarına başlanması kararı alındığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ege Adalarını Kalkındırma Programı kapsamında gerçekleştirilecek proje Lesvos Tarihi Eserler Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilecek ve 1,2 milyon avroya mal olacak.

İlgi bakanlıklar tarafından onaylandığı belirtilen proje kapsamında, cami girişinde bulunan kitabeye göre 1615 yılında inşa edilen ve günümüzde ibadete kapalı, harap halde bulunan Valide Camisi’nin iç ve dış kısımları ile bir bölümü hasar gören minaresi restore edilecek ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Midilli’de, eski Türk mahallesi Yukarı Skala’da bulunan Valide Camisi, 1981 yılında Yunanistan Kültür Bakanlığınca tarihi eser olarak koruma altına alınmış ancak bugüne kadar camiyle ilgili herhangi bir restorasyon çalışması yapılmamıştı.