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Midyat Kaymakamlığı'ndan turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, tarihi ve turistik mekanları görmek için gelen turistlerden para isteyen çocuklarla ilgili "İstismar edilen çocuklarımızı sokaktan alıp, onların vakit geçireceği ve eğitim alacağı etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.  Midyat Kaymakamlığı'nca turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki tarihi mekanlarda yerli- yabancı turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma yapıldı.

Midyat Kaymakamlığı'ndan turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, tarihi ve turistik mekanları görmek için gelen turistlerden para isteyen çocuklarla ilgili "İstismar edilen çocuklarımızı sokaktan alıp, onların vakit geçireceği ve eğitim alacağı etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.
Midyat Kaymakamlığı'nca turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki tarihi mekanlarda yerli- yabancı turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma yapıldı. Midyat Kaymakamı Tekin, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını görmek için gelen turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, onları sokaklardan alıp, futbol takımı kuracaklarını ve yüzme kursuna göndereceklerini söyledi. Işıklar Mahallesi'nde hizmete açılan kafeyi ziyaret eden Tekin, çıkışta çocuklarla sohbet etti. Kaymakam Tekin, çocukların ilçeye gelen turistleri rahatsız ettiği yönünde şikayetler aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
​"Olayı tam olarak anlamıyorlar, netice itibarıyla bunlar çocuk. Ailelere bu konuda ciddi görev düşüyor. Ekonomik desteğe ihtiyacı olan ailelere Kaymakamlık olarak zaten biz destek veriyoruz ve vermeye de devam vereceğiz; ama bu şekilde çocukların bu yaklaşımını göz ardı etmemiz mümkün değil. Midyat’ımız hakikaten özel bir yer, bir turizm şehridir. Turizm şehrine yakışmayan yaklaşımları da bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. İstismar edilen çocuklarımızı sokaktan alıp, onların vakit geçireceği ve eğitim alacağı etkinlikler düzenleyeceğiz."

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Midyat Kaymakamlığı'ndan turistlerden para isteyen çocuklara yönelik çalışma

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