Midyat'ta 40 yıl sonra damda açık havada sinema keyfi

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (MARDİN), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, 40 yıl aradan sonra açık havada sinema filmi gösterildi. Midyatlılar, sıcak geçen yaz mevsiminde, damda açık havada, sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı.

Midyat'ta yaşayan Süryaniler tarafından 1980'li yıllara kadar işletilen sinema salonlarının Süryanilerin çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine göç etmelerinin ardından kapılarına kilit vuruldu. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra Midyatlı girişimci Ayvaz Çiçek (28), Süryanilerden kendilerine miras kalan sinema kültürünü, gelecek kuşaklara aktarmak için harekete geçti. Çiçek, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan tarihi Midyat evlerinden biri olan Kasrı Hivroj'un damında, kentin tarihiyle iç içe haftanın bir günü, yazlık açık hava sinemasında yerli ve yabancı filmleri ücretsiz olarak izleyiciyle buluşturuyor. Geleneksel damda sohbet usulü, açık havada yapılan sinema gösterimi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. İlçe sakinleri, sıcak yaz gecelerinde film gösterimlerinin olduğu günlerde saat 21.00’den itibaren açık havada sinema keyfini yaşıyor.

İLGİ ŞAŞIRTTI

Sinema gösterimini gerçekleştiren Kasrı Hivroj'un sahibi Ayvaz Çiçek, eski gelenekleri yeni nesil ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Damlarda daha önceleri sohbetler olurdu, bu sohbetlerde insanlar sorunlarını konuşur ve çözüm bulurlardı, bir araya gelirlerdi. Süryaniler buradan ayrılmadan önce burada sinemalar varmış. Onlar Midyat'tan göç ettikten ve ayrıldıktan sonra Midyat'ta sinema kültürü sona erdi. Biz de bundan yola çıkarak haftada bir gün burada sinema gösterimi yapmak istedik. Yeni ve ilk olduğu için çabuk duyuldu. Bu kadar ilgi olacağını beklemiyorduk. Bu tabloyu görünce çok mutlu olduk. Sinema gösterimi için vatandaşlardan bir ücret de talep etmiyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz gelsinler, birlikte bir aile gibi, dost, akraba gibi güzel zamanlar geçirelim"diye konuştu.

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