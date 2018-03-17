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Midyat'ta Afrin şehitleri için 1000 adet fidan dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:04 | Son Güncelleme

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleri için 1000 adet zeytin ve çam fidanı dikildi.  Midyat İMKB Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, Ormana Tohum Olmak etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat TEMA Vakfı Temsilcisi Salih Aydın, Midyat Orman İşletme Şefi Süleyman Kızıl, Midyat Ziraat Odası Başkanı Beşir Evsen, Okul Müdürü Abdullah Kurnaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  Etkinlikte Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Mehmetçikler anısına 50 adet zeytin ve 950 adet çam fidanı dikildi.

Mehmet Halis İŞ MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde, Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan güvenlik güçleri için 1000 adet zeytin ve çam fidanı dikildi.

Midyat İMKB Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen, Ormana Tohum Olmak etkinliğine, Kaymakam Hüseyin Tekin, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Levent Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat TEMA Vakfı Temsilcisi Salih Aydın, Midyat Orman İşletme Şefi Süleyman Kızıl, Midyat Ziraat Odası Başkanı Beşir Evsen, Okul Müdürü Abdullah Kurnaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit düşen Mehmetçikler anısına 50 adet zeytin ve 950 adet çam fidanı dikildi. Burada konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, burada dikilen fidanların manevi önemine değinerek, Bugün burada dikeceğimiz fidanların müstesna bir önemi var. O da Afrin şehitlerimiz anısına dikeceğimiz bu fidanlar. Biz inanıyoruz ki, bizlerden sonra belki yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşayacak. Onun için bu etkinliği düzenleyen eğitimcilerimize, okul yönetimimize, siz değerli öğrencilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum dedi.

İMKB Lisesi Coğrafya Öğretmeni ve düzenlenen etkinliği sorumlusu Ferda Kekli de, toprakları çorak olmaktan kurtarmayı hedeflediklerini belirterek, Çocuklarımız ile birlikte bugün el ele verdik ve bu çorak toprakların bir kader olmadığını ve bizim de yeşile ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bu amaçla burada toplandık. Ancak, bundan daha önemlisi bir tarafta yanan bir yüreğimiz var, şehitlerimiz var. Onları unutmak tabii ki olmazdı. Onlar belki bugün bedenen aramızda değil, ama ruhları şad olsun yattıkları yerde rahat uyusunlar onlar gerisinde yüz binlercesi geliyor. Zeytin ağaçları diktik, onların bedenlerinin ruhu için. Zeytin ağaçların dallarına da onların künyelerini astık bu künyeler tabii ki el ayak içine düşmeyecek kesinlikle. Yağan yağmur ile toprağa karışacak ve onlar ebedi yerlerinde rahat ve huzurlu yatsınlar, çünkü etrafta görüyorsunuz onlar gibi binlerce Mehmetçiğimiz var inşallah diye konuştu.

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