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Midyat'ta Avrupa'dan turist sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Merkezi Fransa'da bulunan Hanımeli Kadın Dernekleri öncülüğünde yerli ve yabancılardan oluşan 48 kişilik kadın turist kafilesi Mardin'in Midyat ilçesini gezdi - Kaymakam Tekin: "Avrupa'dan Midyat'a gelen turist kafilesi bizleri gururlandırdı" - Hanımeli Kadın Dernekleri Başkanı Hekimoğlu: "48 kadın olarak buradayız. Herkesin söylediği bir şeydi, rüya gibi bir yere geldik"

MARDİN (AA) - Merkezi Fransa'da bulunan Hanımeli Kadın Dernekleri öncülüğünde yerli ve yabancılardan oluşan 48 kişilik kadın turist kafilesi, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

Midyat'ta teröre yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı turizmi de canlandırıyor.

Fransa'daki Hanımeli Kadın Dernekleri öncülüğünde yerli ve yabancılardan oluşan 48 kişilik turist kafilesi, ilçede tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Dernek başkanı Pembe Hekimoğlu ve Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi'yi makamında kabul etti.

Tekin, "Avrupa'dan Midyat'ta gelen turist kafilesi bizleri gururlandırdı. Televizyonlardan bu bölge farklı yansıtılıyor. Turistler buraya geldiklerinde ise öyle olmadığını görüyorlar. Midyat'ın Paris'ten bir farkı olmadığını hatta daha güvenli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Dernek başkanı Hekimoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi çok beğendiklerini söyleyerek, "48 kadın olarak buradayız. Herkesin söylediği bir şeydi, rüya gibi bir yere geldik." diye konuştu.

Hekimoğlu, ilçenin tarihi yerlerinin çok iyi korunduğunu dile getirdi.

Paris'te 43 yıldır yaşayan ve ambulans şoförlüğü yapan 5 çocuk annesi Ayşe Meşgule de Mardin Havalimanı'nda çok iyi karşılandıklarını, geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Gezide yer alan Hatice Çelik de "Anlatılanlar gibi değil, çok beğendim. Yaşanmadan bilinmiyor. Her yerden insanların rahatlıkla gelip dolaşabileceği, güzel ve kültürümüzün tanıtıldığı çok güzel yerler." ifadelerini kullandı.

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