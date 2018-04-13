Midyat'ta Avrupa'dan turist sevinci

MARDİN (AA) - Merkezi Fransa'da bulunan Hanımeli Kadın Dernekleri öncülüğünde yerli ve yabancılardan oluşan 48 kişilik kadın turist kafilesi, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

Midyat'ta teröre yönelik başarılı operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı turizmi de canlandırıyor.

Fransa'daki Hanımeli Kadın Dernekleri öncülüğünde yerli ve yabancılardan oluşan 48 kişilik turist kafilesi, ilçede tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Dernek başkanı Pembe Hekimoğlu ve Gönül Elçileri Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi'yi makamında kabul etti.

Tekin, "Avrupa'dan Midyat'ta gelen turist kafilesi bizleri gururlandırdı. Televizyonlardan bu bölge farklı yansıtılıyor. Turistler buraya geldiklerinde ise öyle olmadığını görüyorlar. Midyat'ın Paris'ten bir farkı olmadığını hatta daha güvenli olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Dernek başkanı Hekimoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeyi çok beğendiklerini söyleyerek, "48 kadın olarak buradayız. Herkesin söylediği bir şeydi, rüya gibi bir yere geldik." diye konuştu.