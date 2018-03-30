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Midyat'ta engelli çift muradına erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde sağlık sorunları nedeniyle 10 yıldır evlenemeyen engelli 50 yaşındaki Aşkın Dikeroğlu ve 59 yaşındaki Yaşar Özkan kaymakamlığın desteğiyle hayatlarını birleştirdi - Çiftin nikah şahidi olan Kaymakam Tekin: - "Mutluluk ertelenebilir ama geciktirilmez. Yürekleri hiç daralmasın, gönülleri incinmesin, kalpleri kırılmasın"

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, 10 yıldır sağlık sorunları nedeniyle evlenemeyen engelli 50 yaşındaki Aşkın Dikeroğlu ve 59 yaşındaki Yaşar Özkan, kaymakamlığın desteğiyle dünyaevine girdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde kalan Aşkın Dikeroğlu, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in desteğiyle Yaşar Özkan ile bir otelde düzenlenen törenle evlendi.

Törende çiftin nikahını Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tevfik Baysal kıydı, şahitlerden biri de Kaymakam Tekin oldu.

Dikeroğlu ile Özkan'ın mutluluklarına şahit olmak için bir araya geldiklerini belirten Tekin, "Mutluluk ertelenebilir ama geciktirilmez. Yürekleri hiç daralmasın, gönülleri incinmesin, kalpleri kırılmasın." dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Ahmet Candemir de kurumda yaşayan Dikeroğlu'nun bugün yuvasından uçup gideceğini söyledi.

Çiftin düğününün, kaymakamlık ve yardımsever esnafın da desteğiyle yapıldığını anlatan Candemir, "Çiftin aile olmasını sağlayarak mutluluklarına ortak olduk." diye konuştu.

Dikeroğlu da yetkililere teşekkür ederek, 10 yıldır Özkan ile birbirlerini sevdiklerini söyledi.

"Bütün engelli arkadaşlarıma söylüyorum, hiç sevdiklerini bırakmasınlar, arkalarında olsunlar. 10 senelik sevgimiz var. Sevgimin arkasındayım ve bırakmak istemiyorum." diyen Dikeroğlu, her zaman eşinin yanında olacağını kaydetti.

Dikeroğlu, "Annemi babamı kaybettim. Ailem yok, hiç kimsem yok. Benim ailem müdürler, amirler oldu, çalışan annelerim oldu. Artık yeni bir ailem var. Çok mutluyum." diye konuştu.

Özkan ise Dikeroğlu ile evlenebilmek için Gaziantep'ten Midyat'a geldiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu sevgimizi ve aşkımızı nikahla sonlandıralım dedik. Bizlere bu imkanı tanıdıkları için kaymakam ve bütün yetkililere teşekkür ederim. Ben de yurtta büyüdüm. Sağlık sorunları nedeniyle bir türlü evlenememiştik. Sevenler mutlu olsun."

Daha sonra davetliler müzik eşliğinde eğlendi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Halil Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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