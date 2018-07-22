Midyat'ta kadınların turşu mesaisi başladı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde yetiştirilen acur hasadıyla birlikte kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan turşu yapımına da başlandı. Midyat'ta Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) çalışan kadınlar, ilçeye özgü acurdan turşu yaparak hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten ÇATOM'un, kadın istihdamına yönelik çalışmaları kapsamında aralarında Suriyeli kadınların da bulunduğu 20 kadın, kışlık turşu yapımına başladı. Kış mevsimine hazırlık yapmaya başlayan Midyatlı kadınlar, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak, hem de ev ekonomisine katkı sağlamak için turşu yapıyor. Yemeklerde olduğu kadar, turşu yapımında da hünerli olan ev kadınları, yaklaşık bir ay devam edecek çalışmalar sonunda 5 bin şişe ev turşusu yapacak. Özel yapım 1 litrelik şişeler içerisine nohut, sarımsak, acı biber, kişniş, Acur ve tuzlu suyun eklenmesiyle hazırlanan turşular, mağaralarda muhafaza edilerek, kış aylarında yemekler ile birlikte tüketiliyor.