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Midyat'ta şehitler için fidan dikimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlileri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik görevlileri için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlileri için Söğütlü Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanında 53 fidan toprakla buluştu.

Fidan dikimi için düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlilerinin isimleri okundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in dua etmesinin ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçe Orman İşletme Şefi Süleyman Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen güvenlik görevlilerinin anısı için fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Afrin şehitleri anısına ağaçlandırma çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Tema Vakfı Midyat Temsilcisi Mehmet Salih Aydın ise Söğütlü Mahallesi'nin güzelleşmesi ve yeşillenmesi için şehitlerin anısına 53 fidan dikildiğini kaydetti.

Vatandaşlardan Mehmet Kartal da "Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

Törene, Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Midyat Geçici Konaklama Tesisleri Eğitim Merkezi Koordinatörü Bedrettin Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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