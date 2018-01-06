Midyat’ta yeni nesil Z Kütüphane'nin açılışı yapıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesi İMKB Anadolu Lisesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında yaptırılan yeni nesil zenginleştirilmeş 'Z Kütüphane' törenle hizmete açıldı.

Midyat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı projesi kapsamında kurulan 'Z Kütüphane'nin açılışına, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çok sayıda daire müdürü, öğrenciler ve velileri katıldı. Kütüphane açılışında konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, "Cehalet bizim en büyük düşmanımız. İnşallah bu ve benzeri yerler ile bu düşmanı yok edeceğiz. 2018 yılında alacağımız sadece kitap tutarı yaklaşık 170 bin liradır. İlçe genelinde eğitime yönelik yapılan projelerin toplamı yaklaşık 2 milyon liradır. Bunu siz eğitimcilerimizle beraber yaptık. Midyat inşallah çok güzel şeyleri görecek, çok güzel bu tarz etkinliklere şahit olacak. Ben şimdiden bu kütüphanemizin açılışının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı bu coğrafyanın 100 yıl önce ilmin ve alimlerin yetiştiği bir coğrafya olduğunu belirterek, şöyle dedi: