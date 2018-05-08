Migros'un ramazan kolileri yüzde 48'e varan tasarruf sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Migros, bu yıl ramazanı yüzde 48’e varan tasarruf sağlayan 3 çeşit ramazan kolisi ile karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, ramazan ayını, birbirinden kazançlı kampanyalarla karşılıyor. Her ihtiyaca uygun ürün çeşitleriyle 3 farklı seçenekte hazırlanan ramazan kolileri, iftar sofralarına hem lezzet hem de bereket getiriyor.

Müşterileri için ekonomik fiyatlarla ramazanı karşılayan Migros, 13, 22 ve 30 adet ürünün bulunduğu 3 değişik koli seçeneği sunuyor. Kolilerde uygun fiyatlı ürünlerin yanında indirim çekleri yer alıyor.

Ramazan ihtiyaçlarını tek tek almak yerine ramazan kolisi olarak alan Migros müşterileri yüzde 48’e varan tasarruf sağlıyor. Her yıl müşterilerinden gelen talebe göre hazırlanan koliler, undan salçaya, şekerden çaya, çorbadan reçele kadar sahur ve iftar sofraları için vazgeçilmez temel gıda maddelerinden oluşuyor.

13 üründen oluşan "Bereket" kolisi 29,90 TL’den satılıyor. Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Yüzde 48 kazanç sağlayan "Bereket" kolisinde un, pirinç, çay, küp şeker, tuz, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, toz tatlı, soğuk çay ve gazlı içecek bulunuyor.