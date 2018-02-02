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Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 17:10 | Son Güncelleme

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının firari sanığı da olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Mihraç Ural hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Hatay'da hakkındaki 3 dava kapsamında, THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşısı ve 2013 yılında Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının da firari sanığı olan terörist Mihraç Ural'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Hatay 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15'er yıl, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise aynı suçlardan 22,5 yıla kadar olmak üzere toplam 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ural için kırmızı bülten düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Ural için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Ural'ın yargılandığı dava dosyalarında, kuvvetli delillerin varlığı, tape ve görüşme kayıtları ile Türkiye içinde silahlı emir ve talimatlar verdiğine yönelik delilerin yer aldığı belirtildi.

Terörist Ural hakkındaki iddianamelerde, halkı ayaklanmaya çağırdığına yönelik bilgiler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istemişti.

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terörist hatay Kırmızı Bülten reyhanlı mihraç ural

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yandaş basın sürekli yalan yazıyor hani mihraç ural ölmüştü ya sürekli KANDIRILDIM diyerek bizi KANDIRDINIZ kendiniz milyar dolarlari goturdunuz sahtekar yalanci feto ürünü PAPA cocuklari
NASIL YANİ? BU TERÖRİSTİN BU GÜNE KADAR KIRMIZI BÜLTENİ YOKMUYMUŞ?
Yandaş basın sürekli yalan yazıyor hani mihraç ural ölmüştü ya sürekli KANDIRILDIM diyerek bizi KANDIRDINIZ kendiniz milyar dolarlari goturdunuz sahtekar yalanci feto ürünü PAPA cocuklari
insanları kandırıyorlar ya,gidip adamın olduğu masaya oturuyorlar ondan sonrada kırmızı bülten çıkarıyorlar ne güzel iş
HANİ KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞ ARANIYORDU..DAHA YENİ KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞ.. BIKTIK ARTIK BU YALANLARDAN.. BİRGÜN OLSUN DOĞRUYU YAZIN YA DA SÖYLEYİN..BU ÜLKEYİ HAK ETMİYORSUNUZ YAZİK ETMEYİN BARİ..
en buyuk yalanda işidin yaptğı bombalı eylemı milelt unutmuştur diye buna yuklemelerı
Baklavaci corbaci simitci olsaydi coktan yakalanmisti,bu ülkede terörist olmak insan olmaktan daha degerliymis...isid elini kolunu sallayarak geziyor gerisini sen düsün artik.
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