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Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Mihriban Zeren, bu akşam Beyaz Show'a konuk oluyor. Cuma akşamlarının kaçırılmayan programı Beyaz Show'un konuklarından biri güzellik kraliçesi Mihriban Zeren. Avrupa'da Türk kızları arasında yapılan güzellik yarışmasında birinci olan Mihriban Zeren programa damga vuracak. Peki Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşındadır?

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu talk show programı Beyaz Show'un bu akşamki yeni bölümüne konuk oluyor. Geçen sene Avrupa'da yapılan Türk kızları arasındaki güzellik yarışmasında birinci olan Mihriban Zeren, Beyaz Show'a katılacak olması meraklandırdı. Peki Mihriban Zeren kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir?

MİHRİBAN ZEREN KİMDİR?

Mihriban Zeren, 1996 yılında Romanya, Bükreş‘te doğdu. Anne tarafından Romanya asıllı, baba tarafından ise aslen Türk’tür. Mihriban Zeren, 2006 yılında ailesi ile birlikte Sakarya’ya taşınmış sonra tekrar Bükreş’e dönmüş, 2011 senesinde ise Almanya’ya yerleşmiştir. Üniversite eğitiminin ardından Almanya’da bir klinikte Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi biriminde çalışmaya başlamıştır.

Mihriban Zeren, 2017 yılında Avrupalı Türk kızları arasında düzenlenen Miss Turkuaz Güzellik yarışmasını kazanmış ve hem Avrupa’da hemde Türkiye’de ismini duyurmayı başarmıştır.

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