MİKC lideri, Bangsamoro yasa tasarısının Kongrede onaylanacağından umutlu

Bölge için önceliğin istihdam sağlanması olduğunun altını çizen İbrahim, "Aynı zamanda eğitim, sağlık ve gelişmeye de odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

İbrahim, "Moro halkının on yıllarca süren çatışmalar sonucu acı çektiğini ve bölgenin, Filipinler'deki en düşük gelişme oranına sahip olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

İbrahim, Endonezya'nın Bogor kentinde düzenlenen Dünya Müslüman Alimler Üst Düzey Danışma Toplantısı esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı onay sürecinin, 15 Mayıs'taki Kongre Genel Kurulunda gündeme alınacağını ifade etti.

BOGOR (AA) - Filipinler'de hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerinde sonuca yaklaşan Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) lideri Murad İbrahim, Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanımasını öngören Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı'nın, Kongrede onaylanması konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Filipinler hükümeti 27 Mart 2014'te Bangsamoro Barış Anlaşması'nı imzalamıştı. MİKC, barış anlaşması kapsamında güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması öngörülen Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye geçen yıl temmuz ayında iletmişti.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Mayıs ayı bitmeden Bangsamoro yasası geçecek. Eğer geçmezse devlet başkanlığı görevinden istifa ederim." ifadesini kullanmıştı.

Yasaya öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Duterte, Mindanao'da eskiden beri süregelen anlaşmazlığı çözmeye uğraşmaktan yorulduğunu söylemişti.

Duterte, ayrıca, Mindanao'nun toprak reform bölgesi olarak ilan edileceğini, bunun da Morolulara önemli bir geçim kaynağı sağlayacağını dile getirmişti.

