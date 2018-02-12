Mikrofonu açık unutan imam mahalleyi karıştırdı!

Ezan okumaya hazırlanan imam mikrofonun açık olduğunu unutarak telefonla konuşmaya başladı. Mahalle sakinleri kısa süren şaşkınlığın ardından gerçeği anlayınca kendilerini gülmekten alamadılar.
Cami hoparlöründen, ezan yerine imamın oğlu ile cep telefonu aracılığı ile yaptığı konuşmayı duyun vatandaşlar ise şaşkınlık geçirdi. İmam ise konuşmasının cami hoparlöründen mahalleye yansıdığından habersiz bir şekilde oğlu ile görüşmesinde "He! Ne kadar olmuş. He! 250 mi diyor? Tamam ver ver ver. Ver tamam ver önemli değil. Ben namaza geldim oğlum mescit-deyim şimdi. Tamam ben bakarım…" dedi.
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