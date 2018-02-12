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Mikrofonu açık unutan imam mahalleyi karıştırdı!

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

Samsun'da bir caminin imamı imamı ezan saatinde mikrofonu açık unutunca ortaya ilginç anlar çıktı. İmamın telefonla konuşma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ezan okumaya hazırlanan imam mikrofonun açık olduğunu unutarak telefonla konuşmaya başladı. Mahalle sakinleri kısa süren şaşkınlığın ardından gerçeği anlayınca kendilerini gülmekten alamadılar.

Cami hoparlöründen, ezan yerine imamın oğlu ile cep telefonu aracılığı ile yaptığı konuşmayı duyun vatandaşlar ise şaşkınlık geçirdi. İmam ise konuşmasının cami hoparlöründen mahalleye yansıdığından habersiz bir şekilde oğlu ile görüşmesinde "He! Ne kadar olmuş. He! 250 mi diyor? Tamam ver ver ver. Ver tamam ver önemli değil. Ben namaza geldim oğlum mescit-deyim şimdi. Tamam ben bakarım…" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İmam ezan müezzin

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