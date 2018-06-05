MIKTA, Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istiyor

ADDİS ABABA (AA) - Avustralya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Mark Sawers, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın meydana getirdiği MIKTA oluşumunun Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istediğini söyledi.

MIKTA ülkelerinden üst düzey yetkililerin Etiyopya ziyareti münasebetiyle başkent Addis Ababa'da düzenlenen resepsiyona çok sayıda diplomatın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sawers, ülkeyi ziyaret eden yetkililerin Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonundan üst düzey yetkilerle bir araya gelerek, çok verimli görüşmeler yaptığını belirtti.

Mark Sawers, MIKTA'nın Afrika Birliğinin kalkınma, barış ve güvenlik alanındaki çalışmalarına destek olmak istediğini dile getirerek, "MIKTA olarak Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.