MIKTA, Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istiyor

ADDİS ABABA (AA) - Avustralya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Mark Sawers, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın meydana getirdiği MIKTA oluşumunun Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istediğini söyledi.
MIKTA ülkelerinden üst düzey yetkililerin Etiyopya ziyareti münasebetiyle başkent Addis Ababa'da düzenlenen resepsiyona çok sayıda diplomatın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy da katıldı.
Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sawers, ülkeyi ziyaret eden yetkililerin Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonundan üst düzey yetkilerle bir araya gelerek, çok verimli görüşmeler yaptığını belirtti.
Mark Sawers, MIKTA'nın Afrika Birliğinin kalkınma, barış ve güvenlik alanındaki çalışmalarına destek olmak istediğini dile getirerek, "MIKTA olarak Afrika Birliği'yle küresel ölçekte iş birliği yapmak istiyoruz." diye konuştu.
"Demografik ve ekonomik yapıya baktığımızda Afrika gelecek için pozitif bir resme sahip." diyen Sawers, kıtadaki genç nüfusun yeterli iş imkanı yaratılamadığı takdirde ileride risk oluşturabileceğini ifade etti.
Mark Sawers, görüşmelerde kıtadaki şiddet ve çatışmanın sona ermesine ilişkin konuların tartışıldığını ve MIKTA'nın Afrika Birliğinin kıtadaki silahları susturma çabalarına desteğini yinelediğini kaydetti.
- "Afrika'nın geleceği, Afrika ülkelerinin elinde"
MIKTA dönem başkanlığı görevini yapan Endonezya'nın Addis Ababa Büyükelçisi İmam Santoso ise oluşumdaki ülkelerin Afrika'yla önemli bir ortaklık yürüttüğünü kaydederek, "MIKTA içerisinde kıtada en fazla yatırıma sahip ülke Türkiye." dedi.
MIKTA olarak Afrika ülkelerine güvenlik ve ekonomi alanında destek olmak istediklerini ve MIKTA'nın kıta ülkelerinin bir dostu olduğunu kaydeden Santaso, "Afrika'nın geleceği, Afrika ülkelerinin elinde." ifadesini kullandı.
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