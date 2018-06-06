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“MIKTA, Afrika’nın hakkının verilmesini savunuyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer: - “Afrika’nın tüm uluslararası platformlarda söz sahibi olması bir hakkaniyet değil mecburiyet. Bunu kimse göz ardı edemez" - “MIKTA ülkeleri Afrika’nın hakkının verilmesini savunuyor"

ADDİS ABABA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Afrika’nın tüm uluslararası platformlarda söz sahibi olmasının bir hakkaniyet değil mecburiyet olduğunu belirterek, “MIKTA ülkeleri Afrika’nın hakkının verilmesini savunuyor.” dedi.

Demirer ve Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, MIKTA’yı oluşturan Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’dan temsilcilerin 3 gündür Etiyopya’da yürüttüğü temaslar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

MIKTA’nın merkezden katılım sağlayarak Afrika’da yaptığı ilk faaliyetin bu olduğunu aktaran Demirer, 5 ülkenin Afrikalı temsilcilerle geniş bir siyasi istişare ortamı yakaladığını söyledi.

Oluşumdaki ülkelerin hepsinin G-20 üyesi olduğunu, yüksek tarihi birikim ve büyük hedefleri bulunduğunu hatırlatan Demirer, MIKTA’nın Afrikalılar tarafından kısa sürede tanındığını ve Afrika Birliği ile çok taraflılık konusunda ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.

- BM'deki reform ihtiyacında taraflar hemfikir

Afrika’nın yüzyıllardır haksızlığa uğradığını, dünyaya yön veren Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi kuruluşlar kurulurken Afrika ülkelerinin bağımsız bir şekilde söz sahibi olmadığını dile getiren Demirer, “Afrika’nın tüm uluslararası platformlarda söz sahibi olması bir hakkaniyet değil mecburiyet. Bunu kimse göz ardı edemez.” diye konuştu.

BM’nin ele aldığı konuların yüzde 70’inin Afrika ile alakalı olduğunu ancak Afrika ülkelerinin burada söz sahibi olmadığını ifade eden Demirer, “MIKTA ülkeleri Afrika’nın hakkının verilmesini savunuyor.” dedi.

BM'deki reformun mahiyetine ilişkin herkesin farklı bir görüş içerisinde olduğuna dikkati çeken Demirer, hem MIKTA ülkelerinin hem de Afrika Birliği’nin burada değişime duyulan ihtiyaç hakkında hemfikir olduğunu ifade etti.

- Afrika'ya 8 büyükelçilik daha geliyor

Demirer, grup içerisinde kıtada en tecrübeli ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, Afrika’da iki üç yıl içerisinde 8 yeni büyükelçilik daha açılarak Türkiye’nin kıtadaki varlığının genişleteceğini söyledi.

Büyükelçi Ulusoy ise MIKTA’nın geçen yıl Afrika’da tanınmaya başlandığını ve çalışmalarıyla her geçen gün daha fazla öne çıktığını belirterek, “Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) da çok önemle dile getirdiği bir husus var. Güçlü olmak demek, haklı olmak demek değil. MIKTA ve Afrika Birliği kurallara dayalı hareket edilmesi, çok taraflı sisteme zarar verilmemesi konusunda ortak görüşe sahip.” dedi.

Ulusoy, sekretaryası olmayan oluşumun daha özgür ve hızlı hareket edebildiğini, platformun gücünün bu serbestlikten kazandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika MİKTA

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