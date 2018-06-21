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"MIKTA yeni güç merkezi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal: - "G20, BM platformları ve uluslararası birçok organizasyonda etkin olan MIKTA, yeni bir güç merkezi olacak"

OTTAWA (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, G-20, BM ve uluslararası birçok organizasyonda etkin olan MIKTA'nın yeni bir güç merkezi olacağını söyledi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya tarafından 2013 yılında kurulan ve ismini ülkelerin baş harflerinden alan MIKTA üyesi ülkelerin Kanada'daki büyükelçileri, 60 Kanadalı yetkili ve diplomatik misyon şeflerinin katıldığı bir konferansta bir araya geldi.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta MIKTA’nın önceliklerini izah ettiklerini belirterek, "G20, BM platformları ve uluslararası birçok organizasyonda etkin olan MIKTA, yeni bir güç merkezi olacak." dedi.

Ünal, MIKTA'nın demokratik siyasi yapıları, hızla büyüyen ekonomileri ve uluslararası meselelere barışçıl ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle birbirlerine benzer özellikler taşıdığını ve beş ülkenin küresel yönetişim alanlarında iş birliğini öngördüğünü aktardı.

- Ortak makale yayımlandı

Öte yandan MIKTA üyesi ülkelerin Kanada nezdindeki büyükelçilerinin hazırladığı ortak makale yayımlandı.

Hill Times Gazetesi’nde "MIKTA: Fikirdaş Amaçlara Sahip Benzersiz Ülkeler" başlığı ile yayımlanan makalede, MIKTA’nın ortak bir çalışma grubu olarak kurulduğu ve üyelerinin farklı perspektiflerinden ve etkin, kurallara dayalı bir küresel düzende karmaşık konularda mutabakat inşa etmek üzere çalışacak istişari bir platforma evrildiği belirtildi.

MIKTA'nın çok taraflılığın güzel bir örneğini oluşturduğu belirtilen makalede, "MIKTA ülkeleri, toplamda büyük bir ekonomik potansiyele sahiptir. Tümü G-20 üyesidir, çoğulcu demokrasidir ve serbest ticaret ile açık ekonomi açısından kurallara dayalı bir sistemin korkusuz savunucusudur. Hepsi stratejik bir konuma sahiptir ve bölgesel olarak da bağlantılıdır. Kendi bölgelerinde ve BM dahil çok taraflı forumlarda geniş bir role sahiptirler." görüşleri savunuldu.

Makalede, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin farklı çıkar ve kaygılara, değişen öncelik ve beklentilere sahip olduğu belirtilerek, "MIKTA, açıkları kapatmak, ortak politika ve tutumlar bulmak ve çok taraflı forumlarda küresel konulara dair amaçları ilerletmek için yeni bir yol sağlamaktadır. MIKTA ülkeleri, küresel ve bölgesel sınamalara karşı pragmatik ve yaratıcı sonuçlar bulma arayışındadır. Bir grup olarak MIKTA ayrıca, ticaret, siyaset planlama ve eğitim gibi pek çok alanda yeni fırsatlar açılması ve ortaklıkların güçlendirilmesi için yardımcı olma arayışındadır." ifadeleri yer aldı.

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Mexico-Indonesia-Korea-Turkey-Australia (MIKTA) MİKTA MIKTA yeni bir güç merkezi olacak Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal

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