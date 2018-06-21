"MIKTA yeni güç merkezi olacak"

OTTAWA (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, G-20, BM ve uluslararası birçok organizasyonda etkin olan MIKTA'nın yeni bir güç merkezi olacağını söyledi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya tarafından 2013 yılında kurulan ve ismini ülkelerin baş harflerinden alan MIKTA üyesi ülkelerin Kanada'daki büyükelçileri, 60 Kanadalı yetkili ve diplomatik misyon şeflerinin katıldığı bir konferansta bir araya geldi.

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansta MIKTA’nın önceliklerini izah ettiklerini belirterek, "G20, BM platformları ve uluslararası birçok organizasyonda etkin olan MIKTA, yeni bir güç merkezi olacak." dedi.

Ünal, MIKTA'nın demokratik siyasi yapıları, hızla büyüyen ekonomileri ve uluslararası meselelere barışçıl ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle birbirlerine benzer özellikler taşıdığını ve beş ülkenin küresel yönetişim alanlarında iş birliğini öngördüğünü aktardı.

- Ortak makale yayımlandı

Öte yandan MIKTA üyesi ülkelerin Kanada nezdindeki büyükelçilerinin hazırladığı ortak makale yayımlandı.