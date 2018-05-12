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Milano'da Leyla Gencer'in anısına fotoğraf sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

Milano'da Leyla Gencer'in anısına fotoğraf sergisi açıldı

MİLANO (AA) - İtalya’nın Milano kentinde, “La Diva Turca” (Türk Divası) olarak tanınan dünyaca ünlü soprano ve devlet sanatçısı Leyla Gencer’in vefatının 10. yıl dönümü anısına Scala Tiyatrosu ve Akademisi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin açılışı, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Scala Genel Müdürü Maria Di Freda tarafından gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Esenli, Gencer’in en sevdiği yer ve en ünlü rollerini yorumladığı Scala Tiyatrosu’nda Gencer’e ithaf edilen serginin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esenli şu ifadeleri kullandı:

“Opera dünyasında bulunduğu yeri, yalnızca repertuarının çeşitliliğiyle değil, canlandırdığı karakterlere kattığı dramatik nüanslarla da sağlamlaştıran Gencer, araştırma kişiliği ve iyi bir eğitimci olmasının verdiği sorumlulukla romantik dönemin unutulmuş birçok eserini gün ışığına çıkartmıştır. Leyla Gencer, lirik bir şarkıcı olmasının yanı sıra, Türkiye’den opera icra etme tutkusuyla tüm dünyanın sahnelerine uzanan çok yönlü bir sanatçıydı. Sahnelerden çekildikten sonra bile unutulmaz bir direktör olduğu ve Milano’da 2008 yılında ölümüne kadar eğitmenlik yaptığı Accademia Teatro Alla Scala’nın kuruluşuna katkı sağlamıştır.”

Uluslararası “Leyla Gencer Ses Yarışması”nın bu sene dokuzuncusunun düzenleneceğini kaydeden Esenli, sanat çevrelerinin Gencer için kullandığı “çağın son divası, kusursuzluğun simgesi” sözlerini tekrarladı.

Açılışın ardından konuklara Büyükelçiliğin ev sahipliğinde bir resepsiyon verildi.

13 Mayıs-16 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, Leyla Gencer'in arşivde yer alan fotoğraf ve görüntüleri yer alacak. Ayrıca 14 Mayıs pazartesi akşamı da Gencer’in anısına Scala Tiyatrosu’nda bir konser düzenlenecek.

- Leyla Gencer

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.

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