Milas’ta 150 fidan toprakla buluştu

Muğla’nın Milas ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. TEMA Milas Gönüllüleri ve öğrencilerin katkı verdiği etkinlikte 150 fidan toprakla buluştu.
Milas - Bodrum Karayolu üzerinde yer alan Karakaya Mevkii’nde Afrin’de Şehit düşen ‘Astsubay Musa Özalkan’ adına oluşturulan ‘Hatıra Ormanı’nda Milas Orman İşletme Müdürlüğü’nün organizasyonuyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe TEMA Milas Gönüllüleri, Beçin Anaokulu öğrencileri, velileri ve M. Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de katıldı.
Bir dönem ailesiyle Milas ilçesinde yaşamış olan ve Afrin’de şehit düşen Şehit Astsubay Musa Özalkan’ın adının verildiği ‘Hatıra Ormanı’nda yaklaşık 150 adet fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı
İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli
Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var
Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor
Genç kızın hostese verdiği not korkunç gerçeği ortaya çıkardı
120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum