Milas’ta 20’si TÜBİTAK, 45 projenin fuarı açıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ‘Bilim ve Kültür Haftası’ etkinlikleri kapsamında 20’si TÜBİTAK olmak üzere, toplamda 45 projenin yer aldığı ‘5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kürsüye gelen Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hamit İzdaş katılımcılara “Bilim Fuarı açılışına ve eğitim aracı teslim törenimize hoş geldiniz” diyerek “Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen ‘Eğitimde İşbirliği Protokollü’ kapsamında okulumuzda yapılan TÜBİTAK Bilim Fuarı 25-26 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşmektedir. TÜBİTAK bilim fuarında 20 projemiz yer almaktadır. Bunun dışında okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı 25 proje okul çalışmaları sergisinde fiziki olarak ta farklı bir konumda yer almaktadır. Bilim fuarında öğrencilerimizin hazırladığı bazı projelere değinmek istiyorum. Motorlu araçlar teknolojisi öğrencilerim araba yapmıştır. Okulumuza gelen misafirlerimizin proje hazırlık çalışmaları sırasında gözlerine inanamadıkları bir çalışmadır. Tesisat teknolojisi alan öğrencilerimiz kendi buzdolaplarını, bilişim teknolojisi alanı öğrencilerimiz programlama ve otomasyon projelerini, elektrik elektronik alanı öğrencilerimiz robotik ve otomasyon sistemlerini, su ürünleri dalı öğrencilerimiz ise kendi levrek ve çipuralarını yetiştirmektedir. Okulumuz mezun öğrencilerinin istihdamında geçen yılın verileri ile yüzde 55 oranında mezun istihdamı sağlamıştır. Pek çok öğrencimiz üniversiteye hazırlanmak düşüncesiyle de alanında çalışmamaktadır. Bu öğrencimizi de değerlendirirsek istihdam oranımızın yüzde 70’e yaklaştığı görülmektedir. Buda MEB stratejik hedeflerinin oldukça üzerinde bir başarıdır. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında istihdam oranımız yüzde 95’dir. Bu oranın dünyada da eşinin olduğunu düşünmüyoruz, diğer alanlarda da oldukça iyi istihdam oranlarına sahibiz” dedi.

"Öğrencilerimizin uygun meslek ve okul seçmelerini sağlanmak istiyoruz"

Fuar süresince ilçedeki birçok lise ve ortaokulları da bir plan dahilinde okullarını tanımaları için davet ettiklerini belirten İzdaş; “Buradaki amaç ortaokul öğrencilerimizin kişiliklerine uygun meslek ve okul seçmelerinin sağlanmasıdır. Pek çok gencimizin lise ve üniversite eğitiminden sonra istihdam edilememesi, buna karşılık mesleki branşlarda kalifiye eleman eksikliği bizlere bu sorumluluğu yüklemektedir. Fuarımız halkımıza ve diğer paydaşlara da açık olacaktır. Okulumuzun bugün itibariyle mesleki ortaöğretim kurumları arasındaki yeri ve konumu tartışılmamaktadır. Kaliteli insan ve meslek erbaplarını Milas için, Türkiye için yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalbi ülkesiyle atan Muasır medeniyetler seviyesine çıkmayı gerçekten hedefleyen, tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmalarından ardından okulun Zeybek ve Kafkas Halk Oyunları Ekipleri’nin gösterisi sonrası bir otomobil firması tarafından okulun Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü’nde eğitimlerde kullanılmak hibe edilen aracın protokolü imzalanarak anahtarı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Akın Coşkun’a teslim edildi.

Yapılan devir-teslim töreninin ardından katılımcılar tarafından 5. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı kurdelesi kesilerek öğrenciler tarafından sergilenen projeler incelendi.