HABER

Milas’ta açık havada kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

Milas’ta Kütüphaneler Haftasında kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyenler, öğle tatilini yarım saat kitap okuyarak değerlendirdi.54’üncü Kütüphaneler Haftası kapsamında Atapark meydanında saat 12.30 ile 13.00 arasında açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta Kütüphaneler Haftasında kitap okuma kültürüne dikkat çekmek isteyenler, öğle tatilini yarım saat kitap okuyarak değerlendirdi.
54’üncü Kütüphaneler Haftası kapsamında Atapark meydanında saat 12.30 ile 13.00 arasında açık havada kitap okuma etkinliği düzenlendi. Milas’ta farklı okullarda okuyan öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri kitaplarla Atapark’ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bir saat boyunca kitap okuyan öğrencilere etkinliğin ardından Milas Halk Kütüphanesi Müdürlüğünce çam fidanı dağıtıldı.
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Şerife Öztürk, 1 yıl içinde 50 bin 767 kişinin kütüphanelerinden faydalandığını söylerken, kütüphanede halen kayıtlı 3 bin 112 üyenin bulunduğunu belirterek, 12 bin 214 kişinin kütüphaneden aldıkları kitaplardan yararlandıklarını ifade etti.
Öztürk, kitabın hayatlarındaki önemine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Sonuçta dilimizi, zihnimizi geliştirmek, geçmişimizi öğrenmek, üretmek, paylaşmak için okumalıyız. Tüm halkımızı daha çok kitap okumaya davet ediyorum" dedi.

Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta açık havada kitap okudular

Milas’ta açık havada kitap okudular

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi!Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
Kız yurdunda mide bulandıran olay!Kız yurdunda mide bulandıran olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

7 teröristin öldürüldüğü çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.