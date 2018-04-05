Milas’ta Alparslan Türkeş’in hayrına lokma dağıtıldı

Milliyetçi Hareket’in lideri ve Türk siyasetinin önemli isimlerinden Başbuğ Türkeş, vefatının 21. yılında Milas’ta anıldı. Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Başbuğ Türkeş için lokma döktürdü.
Ülkücü Hareket’in lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 21. yılında Milas’ta anıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Türkeş’in, 21. ölüm yıl dönümü nedeniyle dün öğle namazında Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, Hacı İlyas Cami önünde lokma döktürüldü.
Etkinliğe; MHP Milas İlçe Başkanı Sinan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, MHP Muğla eski Milletvekili adayı Dr. Ferat Yüksel, Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş ve vatandaşlar katıldı.
Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, Başbuğ Türkeş’i ölümünün 21. yılında andıklarını ve ruhu için lokma ikramında bulunduklarını ifade etti.
Vatandaşlar, Başbuğ Türkeş’in hayrına yapılan lokma ikramına yoğun ilgi gösterdi.
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