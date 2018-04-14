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Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesinde Sanayi Sitesi’nden geçen su şebekesinde yaşanan patlama nedeniyle tonlarca su sokağa boşaldı.

Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

Muğla’nın Milas ilçesinde Sanayi Sitesi’nden geçen su şebekesinde yaşanan patlama nedeniyle tonlarca su sokağa boşaldı. 24 saat içinde 2 kez arka arkaya yaşanan patlamada bazı dükkanlar ve bir öğrenci pansiyonu sular içerisinde kaldı.
Milas’ta Emek Mahallesi, Sanayi Sitesi, Gülibrişim Mergen Caddesi’nden geçen su şebekesinde 24 saat içinde 2 kez arka arkaya patlama yaşandı. İlk olarak gece 03:00 sıralarında meydana gelen şebeke patlamasında tonlarca su boşa aktı. Yapılan bakım çalışmasının ardından şebekeye tekrar su verilmesiyle basınçla yine aynı noktada saat 15.30 sıralarında ikinci bir patlama daha meydana geldi.
Patlama nedeniyle sanayi sitesinin caddeleri adeta dereye dönerken, birçok işyeri ve bir öğrenci pansiyonu sular içerisinde kaldı. Bölgede bulunan 1 araçta da maddi hasar meydana gelirken, zor durumda kalan işyeri sahipleri duruma öfkelenerek “Sürekli olarak bu şebeke hattı üzerinde sık sık aynı noktada veya değişik noktalarda patlama meydana geliyor. Bu hattın acilen gözden geçirilmesi lazım. Böyle sorumsuzca bir çalışma olabilir mi? Burada şu boşa akan suya da bizlere de yazık. Şimdi bizim zararımızı kim karşılayacak. Sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle işyerlerimizde zararlar meydana geliyor” diyerek tepki gösterdiler.
Bir süre sonra şebekedeki patlama noktasına gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri suyu keserek patlayan bölümde yine çalışma başlattı.

Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

Milas’ta bir su hattı 24 saat içinde 2 kez patladı

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