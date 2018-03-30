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Milas’ta kitap bağışı sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde yürütülen proje kapsamında toplanan kitaplar, kardeş okul olan Pinar İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bağışlandı.Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir proje yürüten Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, kendi imkânlarıyla topladıkları kitapları kardeş okul olan Pinar İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bağışlandılar.Proje koordinatörlüğünü Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Filiz Ekeyılmaz’ın yaptığı ve diğer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ümran Ek, Ebru Coşkun ve Nurgül Sedef’in de desteği ile yürütülen anlamlı çalışmada, lise öğrencileri bir ayda 400 adet kitap topladılar.Büyük bir özveriyle toplanan kitaplar, daha sonra Pinar İlk ve Ortaokulu’na yapılan ziyarette okula teslim edildi.

Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde yürütülen proje kapsamında toplanan kitaplar, kardeş okul olan Pinar İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bağışlandı.
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir proje yürüten Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, kendi imkânlarıyla topladıkları kitapları kardeş okul olan Pinar İlk ve Ortaokulu öğrencilerine bağışlandılar.
Proje koordinatörlüğünü Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Filiz Ekeyılmaz’ın yaptığı ve diğer Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ümran Ek, Ebru Coşkun ve Nurgül Sedef’in de desteği ile yürütülen anlamlı çalışmada, lise öğrencileri bir ayda 400 adet kitap topladılar.
Büyük bir özveriyle toplanan kitaplar, daha sonra Pinar İlk ve Ortaokulu’na yapılan ziyarette okula teslim edildi. Pinar İlk ve Ortaokulu Müdürü Kemal Levent İnalöz, öğretmenler ve öğrenciler, projede emeği geçenlere teşekkür ederek kitaplara kavuşmanın sevincini yaşadılar.
Kitap toplamaya ve bağışa devam edecekler
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Filiz Ekeyılmaz bundan sonra da kitap toplamaya devam edeceklerini ifade ederek, “Kendi kütüphanemi düzenlerken ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kullanabileceği çok sayıda kitap olduğunu fark ettim ve bu kitapları kardeş okulumuzdaki öğrencilere bağışlamayı düşündüm. Sonra bu fikri Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimizden Ümran Ek, Ebru Coşkun ve Nurgül Sedef hanıma anlattım. Ardından 54. Kütüphaneler Haftası’na yetiştirmek için öğrencilerimizin de büyük desteğiyle kitapları toplamaya başladık. Bir ayda tam 400 adet kitap topladık ve kitapları kolilere yerleştirdik. Pinar İlk ve Ortaokulu’na gerçekleştirdiğimiz ziyarette kitapları teslim ettik, ana sınıfı öğrencilerine aldığımız küçük hediyeleri takdim ettik” diye konuştu.

Milas’ta kitap bağışı sevinci

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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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Milas’ta kitap bağışı sevinci

Milas’ta kitap bağışı sevinci
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