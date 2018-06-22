Milas'ta makilik alanda yangın

Milas'ta makilik alanda çıkan yangında bir hektar alan zarar gördü.

İsmet Paşa Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Milas İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve Sodra Dağı mevkisindeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için Milas Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istendi.

Yangına 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile 40 işçi ve bazı vatandaşlar müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam eden yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar makilik alan zarar gördü.

