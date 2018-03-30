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Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve 530 sporcu ile 38 takımın katıldığı “Okullar Arası Bahar Turnuvası” oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve 530 sporcu ile 38 takımın katıldığı “Okullar Arası Bahar Turnuvası” oynanan final müsabakaları sonrasında bitti.Geçtiğimiz çarşamba günü Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında oynanan final maçlarının ardından başarılı olan takımlar ödüllerini aldılar.Final maçı sonrası düzenlenen kupa, madalya törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsa Bal, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, STK temsilcileri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.20 gün aralıksız devam eden, her branşta yapılan karşılaşmalar sonrasında ilkokul takımlarında; Merkez İlkokulu birinci, Milas Sınav Okulu ikinci, Ören İlkokulu üçüncü oldu.Ortaokullarda; Ören Ortaokulu birinci, Merkez Ortaokulu ikinci, Dörttepe Ortaokulu üçüncü olurken, Ortaokul Yıldızlarda Semiha Altunkan birinci, Ören ikinci, Gümüşlük üçüncü oldu.Liseler arası futbol müsabakalarında; Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Doktor Mete Ersoy Lisesi üçüncü olarak belirlendi.Kızlar futbolda; Sebahattin Akyüz Fen Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Doktor Mete Ersoy Lisesi üçüncü oldular.Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan ödül töreninde başarılı olan takımlara ödüllerini; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas AK Parti İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve okulların müdürleri verdi.Gerçekleştirilen tören, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve 530 sporcu ile 38 takımın katıldığı “Okullar Arası Bahar Turnuvası” oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.
Milas Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ve 530 sporcu ile 38 takımın katıldığı “Okullar Arası Bahar Turnuvası” oynanan final müsabakaları sonrasında bitti.
Geçtiğimiz çarşamba günü Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında oynanan final maçlarının ardından başarılı olan takımlar ödüllerini aldılar.
Final maçı sonrası düzenlenen kupa, madalya törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsa Bal, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan, İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, STK temsilcileri, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.
20 gün aralıksız devam eden, her branşta yapılan karşılaşmalar sonrasında ilkokul takımlarında; Merkez İlkokulu birinci, Milas Sınav Okulu ikinci, Ören İlkokulu üçüncü oldu.
Ortaokullarda; Ören Ortaokulu birinci, Merkez Ortaokulu ikinci, Dörttepe Ortaokulu üçüncü olurken, Ortaokul Yıldızlarda Semiha Altunkan birinci, Ören ikinci, Gümüşlük üçüncü oldu.
Liseler arası futbol müsabakalarında; Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Doktor Mete Ersoy Lisesi üçüncü olarak belirlendi.
Kızlar futbolda; Sebahattin Akyüz Fen Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci, Doktor Mete Ersoy Lisesi üçüncü oldular.
Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında yapılan ödül töreninde başarılı olan takımlara ödüllerini; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas AK Parti İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve okulların müdürleri verdi.
Gerçekleştirilen tören, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

Milas’ta ’Okullar Arası Bahar Turnuvası’ sona erdi

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