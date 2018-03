Milas’ta Yeşilay Haftası kutlanıyor

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Yeşilay Haftası nedeniyle, Milas’ta bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası dolayısıyla, Milas’ta bir dizi etkinlik düzenlendi.

Milas’ta bugün Yeşilay Haftası kutlamaları kapsamında; saat 09.00’da Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve saat 10.00’da Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci tarafından ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Atapark’ta kutlama programı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa geçildi.

Yeşilay Haftası kutlamalarına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi Milas Temsilcisi Mehmet Demirel, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Yeşilay Haftası’nda bağımlılıklarla mücadele ettiklerini belirterek: “Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri arası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Türkiye Bağımlılık ve Mücadele adı altında; içki, sigara, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve kumar modülleri üzerinde eğitimler yaparak siz kıymetli öğrencilerimize farklılık yaratmak ve önleyici tedbirler adı altında sizlere sunumlar yapmaktayız. Siz gençler, bizim idealimiz ve geleceğimizsiniz. Tedbir açısından sizlere çok büyük görevler düşüyor. Kötü alışkanlıklar bataklığına düştüğünüzde, buradan kurtulmanız çok zor. Özellikle alkol ve sigara hakkında yaptığım bağımlılık sunumlarında, bir kişi bile çok yararlıdır demedi. Alkol ve sigara kullananlar çok pişman ama öyle bir hastalık ki bırakmak mümkün değil. İçindeki nikotin sizi bağımlı hale getiriyor. Sizlerin sağlıklı büyümesi ve yetişmesi için 98 yıldır Yeşilay olarak mücadele ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.” dedi.

“SAĞLIKLI YETİŞEN NESİLLER İLE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE”

Pirci’nin ardından kürsüye gelen Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Bir toplumun geleceği, bir toplumun varlığı, genç nesillerin sağlıklı birer birey olarak yetişmesiyle mümkündür. Dünya üzerinde hangi ülkeye bakarsanız bakın, bugün bizim de şikâyetçi olduğumuz sigaradan tutun da ismini zikretmek istemediğim o bütün kötü alışkanlıklar ve 21. yüzyılın artık hayatımızın vazgeçilmezi olan internet, teknoloji ve teknolojik aletlere olan bağımlılık, neredeyse bizim nesneleri kullandığımız değil de, nesnelerin bizi yönettiği bir çağı yaşıyoruz. Bu nedenle; çocuklarımızı, gençlerimizi sadece akademik başarı anlamında yetiştirmek bizim için yeterli olmayacaktır. Milli ve manevi değerler, ahlaki değerler ve bu bağımlılık konusundaki kötü alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Bunu çocuklarımıza çok net bir şekilde öğretmemiz lazım. Okullarımız ve öğretmenlerimiz bu konuda çok önemlidir. Ülkemizde bu sorun çok önceden fark edildi ve Osmanlı döneminde Yeşilay Cemiyeti kuruldu. Çok önemli çalışmalar yürütüyorlar. Her türlü kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı yetişen nesiller ile güçlü bir Türkiye bizim olsun.” diye kaydetti.

Konuşmaların ardından program, sergilenen folklor gösterisi sunumuyla son buldu.

Atapark’tan, Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesine yürüyüş gerçekleştirildi. Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesinde ve Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Yeşilay Haftası kapsamında sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlarda, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yapıldı.