MILF lideri İbrahim'den Bangsamoro Yasası'na destek

Hükümetle imzaladıkları barış anlaşması ve bu kapsamda atılan özerklik adımlarının kalıcı olacağına inandığını aktaran İbrahim, ilerleme kaydedildiğini gördükleri sürece barış sürecini desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.

Yasanın kabul edilmesinin Moro halkının devrimci mücadelesinde yeni bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan İbrahim, "Hayatımızın büyük bölümünü bu mücadeleye adadık. Kişisel olarak artık emekliye ayrılabilir miyiz diye soruyor insan ancak gelecekte yeni zorluklarla karşılaşacağız. Bu yüzden Bangsamoro Yasası'nın başarılı olması için daha çok gayret göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim, Filipinler Yabancı Muhabirler Birliği ile konu hakkında yaptığı mülakatı kişisel Twitter hesabından yayımladı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Başkanı El Hac Murad İbrahim, Filipinler'in güneyinde Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara geniş özerklik getiren Bangsamoro Yasası'nın Mecliste kabul edilmesini olumlu karşıladığını belirtti.

İbrahim, "Yasanın kabul edilmesini iyi bir başlangıç olarak görüyoruz ancak MILF olarak bu süreçte halkımızla istişareyi sürdüreceğiz. Herhangi bir başarı ancak halkımızın büyük çoğunluğunun desteğiyle mümkün olabilir." yorumunu yaptı.

MILF'in silah bırakma konusunda "genel bir mutabakat içinde" olduğuna değinen İbrahim, silahlı mücadeleyi sürdüren ayrılıkçı fraksiyonların önceki barış süreçlerinin başarısızlığından nemalandıklarını belirterek, "Şundan eminiz ki eğer Bangsamoro sorunu kabul edilebilir bir siyasi çözüme kavuşursa ayrılıkçı gruplar da ana akım hale gelecektir. Onlar için Bangsamoro'ya katılmaktan başka seçenek kalmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

- "Sonraki adım halk oylaması"

Halkın sürece desteğinin sağlanması için anlaşmanın sonuçlarından fayda sağlayacağına inanması gerektiğini bildiren İbrahim, "Bundan sonra atmamız gereken adım halk oylaması. 40 yıllık mücadele sonunda bu engelleri de aşacağımıza inanıyorum." açıklamasını paylaştı.

- Türkiye normalleşmeyi destekledi

İbrahim, Türkiye'nin, normalleşme sürecine en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu aktardı.